Barcelona empfängt Villarreal am Sonntag, dem 22. November 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona.

Im bislang letzten LaLiga-Duell im Februar 2026 feierte Barcelona im Spotify Camp Nou einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen Villarreal. Zuvor hatte Barcelona im Dezember 2025 auswärts bei Villarreal mit 2:0 gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert.

Hier erfahrt ihr bei GOAL alles, was ihr über Tickets für Barcelona gegen Villarreal wissen müsst: wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Barcelona gegen Villarreal in LaLiga angepfiffen?

Barcelona gegen Villarreal findet am Sonntag, dem 22. November 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona statt.

La Liga - Spielwoche 13 22. Nov. 2026 - 08:00 Spotify Camp Nou

Wie kauft man Tickets für Barcelona gegen Villarreal in LaLiga?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Barcelona und Villarreal gibt es mehrere gängige Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website des FC Barcelona: Der direkteste und zuverlässigste Weg zu offiziellen Tickets führt über das Ticketportal des FC Barcelona. Dort können Mitglieder und andere Interessierte Plätze für Spiele im Spotify Camp Nou kaufen.

Der direkteste und zuverlässigste Weg zu offiziellen Tickets führt über das Ticketportal des FC Barcelona. Dort können Mitglieder und andere Interessierte Plätze für Spiele im Spotify Camp Nou kaufen. Offizieller Ticketverkauf von Villarreal CF: Wer Tickets für den Gästeblock sucht oder im Bereich der Gästefans sitzen möchte, kann sich über die offiziellen Vereinskanäle von Villarreal über das Gästekontingent informieren.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Barcelona gegen Villarreal in LaLiga?

Hier ist die Preisübersicht für Tickets zu Barcelona gegen Villarreal in LaLiga:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kategorie 3 (Oberränge / hinter den Toren): Ab etwa 180 €

Ab etwa Kategorie 2 (Ecken / mittlere Sichtbereiche): Etwa 190 €

Etwa Kategorie 1 (Längsseite / bevorzugte Plätze im Unterrang): Etwa 225 €

Etwa VIP- und Hospitality-Angebote: In der Regel ab 400 €, abhängig von der jeweiligen Lounge und den Leistungen des Pakets.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Plätze hinter dem Tor und in den oberen Eckbereichen: Etwa 185 bis 290 € , abhängig von der Verfügbarkeit in den jeweiligen Reihen.

Etwa , abhängig von der Verfügbarkeit in den jeweiligen Reihen. Plätze an der Längsseite: Etwa 300 bis 380 € .

Etwa . Plätze auf der Tribuna (Haupttribüne): Etwa 360 bis 450 € .

Etwa . VIP-Pakete im Wiederverkauf: Für begehrte Plätze in zentraler Lage häufig mehr als 800 €.

Barcelona gegen Villarreal in LaLiga: Alles Wissenswerte

Barcelona gegen Villarreal: Die Form

Barcelona hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage gab es in der Champions League gegen PSG mit 2:4. Davor gelangen Barcelona ein 5:2-Sieg bei Real Betis und ein 4:1-Erfolg bei Galatasaray im Europapokal. Die beiden weiteren Ergebnisse in diesem Zeitraum, ein 3:0-Heimsieg gegen Getafe und ein 3:1-Sieg bei Sevilla, unterstreichen die Konstanz in der Liga. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona 15 Tore und kassierte neun Gegentreffer, wobei die Defensivbilanz durch die Niederlage gegen PSG beeinflusst wird.

Villarreal kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 3:4-Niederlage gegen Liverpool in der Champions League. Davor spielte Villarreal in LaLiga 0:0 gegen Elche. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang im Europapokal mit 3:1 gegen SSC Napoli. In der Liga verlor Villarreal außerdem mit 0:1 gegen Real Madrid. In den fünf Spielen erzielte Villarreal acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Barcelona gegen Villarreal: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen im Februar 2026 endete mit einem 4:1-Heimsieg für Barcelona. In den fünf jüngsten direkten Duellen gewann Barcelona dreimal und Villarreal zweimal. In zwei dieser Begegnungen setzte sich die jeweilige Auswärtsmannschaft durch. Insgesamt erzielte Barcelona in den fünf Spielen 15 Tore und Villarreal elf. Das spiegelt den offensiven Charakter der jüngsten Duelle zwischen den beiden Klubs wider.