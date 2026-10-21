Der FC Barcelona weist gegen Deportivo Alavés in LaLiga eine deutlich bessere historische Bilanz auf und hat über Jahrzehnte hinweg die meisten Duelle in diesem nationalen Wettbewerb gewonnen.

Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 gelang Deportivo Alavés im Mendizorrotza-Stadion allerdings ein knapper 1:0-Sieg gegen Barcelona.

Wann wird das LaLiga-Spiel Barcelona gegen Deportivo Alavés angepfiffen?

Barcelona gegen Deportivo Alavés wird am Sonntag, 1. November 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 11 31. Okt. 2026 - 16:00 Spotify Camp Nou

Wie kann man Tickets für Barcelona gegen Deportivo Alavés in LaLiga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Deportivo Alavés gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite: Der direkteste und sicherste Weg zum Kauf offizieller Tickets führt über den offiziellen Kanal des FC Barcelona. Tickets für Heimspiele im Spotify Camp Nou werden in der Regel zunächst für Vereinsmitglieder und anschließend für die Allgemeinheit auf der Website angeboten.

Wie viel kosten Tickets für Barcelona gegen Deportivo Alavés in LaLiga?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Deportivo Alavés, aufgeschlüsselt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kategorie 3 (Bereiche hinter den Toren): Der reguläre Ticketpreis liegt zwischen etwa 69,00 € und 90,00 € , während Paketpreise autorisierter Anbieter in der Regel bei etwa 150,00 € bis 186,00 € beginnen.

Kategorie 2 (Seiten- und Eckbereiche): Der reguläre Ticketpreis liegt zwischen ungefähr 74,00 € und 95,00 € , während Paketangebote von Anbietern im Allgemeinen etwa 155,00 € bis 180,00 € kosten.

Kategorie 1 (zentrale Ränge und Haupttribüne): Der reguläre Ticketpreis liegt zwischen 139,00 € und 199,00 € , während Pakete offizieller Partner zwischen 195,00 € und 215,00 € kosten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die von der Marktnachfrage abhängen:

Oberrang und Bereiche hinter den Toren: Tickets sind je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks ab etwa 95,00 € bis 140,00 € erhältlich.

Plätze in den Eck- und Seitenbereichen: Für reguläre Plätze auf den mittleren Rängen und an den Seitenlinien liegen die Preise üblicherweise zwischen 160,00 € und 350,00 € .

VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-VIP-Plätze sind in der Regel ab etwa 630,00 € erhältlich.

Barcelona gegen Deportivo Alavés in LaLiga: Alles Wissenswerte

Barcelona gegen Deportivo Alavés: Die Form

Barcelona präsentiert sich in herausragender Form und hat seine letzten fünf Spiele in LaLiga und der Champions League allesamt gewonnen. Das jüngste Ligaspiel endete mit einem 3:1-Sieg bei Sevilla. In dieser Serie erzielte Barcelona zudem sieben Tore gegen Racing Santander und fünf gegen Valencia. Insgesamt traf die Mannschaft in den fünf Partien 20-mal und kassierte nur acht Gegentore. Ein 5:1-Sieg gegen Feyenoord im Europapokal unterstreicht, dass Barcelona derzeit in allen Wettbewerben überzeugt.

Alavés blickt auf eine durchwachsenere Bilanz zurück: Von den letzten fünf Spielen gewann die Mannschaft zwei, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Die jüngste Partie endete 0:0 gegen Athletic Bilbao, zudem gab es eine 0:1-Niederlage gegen Valencia. Zuvor gelangen Alavés allerdings auch ein 5:2-Sieg gegen Osasuna und ein 1:0-Erfolg gegen Villarreal. Die Mannschaft hat damit gezeigt, dass sie Ergebnisse erzielen kann.

Barcelona gegen Deportivo Alavés: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Mai 2026 mit einem 1:0-Heimsieg für Alavés. Dieses Ergebnis widersprach dem allgemeinen Trend in diesem Duell. Von den letzten fünf direkten Begegnungen gewann Barcelona drei, Alavés verbuchte einen Sieg, und eine weitere Partie ging ebenfalls an Barcelona. Insgesamt war Barcelona die überlegene Mannschaft. Dazu zählen ein 3:1-Heimsieg im November 2025 und ein 3:0-Erfolg bei Alavés im Oktober 2024.