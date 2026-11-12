Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoFC Barcelona
Spotify Camp Nou
team-logoCelta Vigo
Book Barcelona vs Celta Vigo Tickets
Unterstützt von

So bekommt Ihr Tickets für Barcelona gegen Celta Vigo: LaLiga-Preise, Spieltermin, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
FC Barcelona
Celta Vigo
La Liga

Barcelona trifft in LaLiga auf Celta Vigo. So sichern Sie sich Tickets.

Barcelona empfängt Celta Vigo am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona.

Beim jüngsten Ligaduell im April 2026 setzte sich Barcelona im Spotify Camp Nou knapp mit 1:0 durch. In den letzten fünf direkten Duellen wettbewerbsübergreifend verbuchte Barcelona drei Siege und ein Unentschieden, während Celta Vigo einmal gewann.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Barcelona gegen Celta Vigo wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Barcelona gegen Celta Vigo in LaLiga?

Barcelona gegen Celta Vigo findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona statt.

crest
La Liga - Spielwoche 15
Spotify Camp Nou

Wie kann man Tickets für Barcelona gegen Celta Vigo in LaLiga kaufen?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Barcelona und Celta Vigo gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für die Heimbereiche könnt Ihr direkt über die offizielle Website oder die Ticketstelle von Barcelona kaufen. Wenn Ihr Plätze im Gästebereich sucht, nutzt die offiziellen Kanäle von Celta Vigo.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Barcelona gegen Celta Vigo in LaLiga?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Barcelona und Celta Vigo:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Kategorie 3 (hinter den Toren): Etwa 195 Euro für reguläre Plätze auf den Tribünenrängen.
  • Kategorie 2 (Ecken und angrenzende Seitenbereiche): Etwa 200 Euro auf dem ersten und zweiten Rang.
  • Kategorie 1 (zentrale und höherwertige reguläre Sitzplätze): Etwa 240 Euro für Plätze mit besonders guter Sicht.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Marktnachfrage abhängen:

  • Günstigste Plätze und Plätze hinter den Toren: Ab etwa 130 bis 150 Euro.
  • Eckplätze und Plätze im mittleren Preissegment: In der Regel zwischen 170 und 250 Euro.
  • Üblicher Marktdurchschnitt: Regelmäßig zwischen 290 und über 400 Euro.

Barcelona gegen Celta Vigo in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Barcelona und Celta Vigo

Barcelona hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang ein 3:0-Sieg gegen Aston Villa in der Champions League. Der 6:1-Erfolg gegen Deportivo Alaves war in diesem Zeitraum die deutlichste Leistung auf nationaler Ebene. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona 17 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das spiegelt eine offensive Spielweise wider, durch die die Mannschaft gelegentlich auch verwundbar war. Die 1:2-Niederlage gegen Real Madrid in LaLiga und das 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League sind die beiden Rückschläge einer ansonsten erfolgreichen jüngsten Phase.

Celta Vigo hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Rayo Vallecano in LaLiga, nachdem Celta zuvor in der Europa League mit 1:2 gegen Union St. Gilloise verloren hatte. Ein 1:2-Auswärtssieg gegen Celtic in der Europa League und ein 2:1-Erfolg gegen Deportivo Alaves in LaLiga machen etwas Mut, doch Celtas Form in der Liga hat sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Dazwischen spielte die Mannschaft 0:0 gegen Real Betis und blieb damit in diesen fünf Spielen zum einzigen Mal ohne Gegentor.

BAR

BAR - Form

PSG
N4-2
RMA
N1-2
ALA
S6-1
AVL
S3-0
ATM
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
14/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CEL

CEL - Form

CEL
S1-2
BET
U0-0
RAY
N3-0
GIL
N1-2
LEV
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Barcelona gegen Celta Vigo: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im April 2026 statt. Barcelona gewann das LaLiga-Spiel im Spotify Camp Nou mit 1:0. In den letzten fünf direkten Begegnungen holte Barcelona drei Siege und ein Unentschieden, während Celta Vigo einmal gewann. Barcelona erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore, Celta acht. Im betrachteten Zeitraum gelang den Gästen kein Sieg im Camp Nou.

Head to Head

FC BarcelonaUnentschiedenCelta Vigo
4
1
0
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
END
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
4
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
4
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
END
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
13Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen