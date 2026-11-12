Barcelona empfängt Celta Vigo am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona.

Beim jüngsten Ligaduell im April 2026 setzte sich Barcelona im Spotify Camp Nou knapp mit 1:0 durch. In den letzten fünf direkten Duellen wettbewerbsübergreifend verbuchte Barcelona drei Siege und ein Unentschieden, während Celta Vigo einmal gewann.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Barcelona gegen Celta Vigo wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Barcelona gegen Celta Vigo in LaLiga?

Barcelona gegen Celta Vigo findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona statt.

La Liga - Spielwoche 15 6. Dez. 2026 - 09:00 Spotify Camp Nou

Wie kann man Tickets für Barcelona gegen Celta Vigo in LaLiga kaufen?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Barcelona und Celta Vigo gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für die Heimbereiche könnt Ihr direkt über die offizielle Website oder die Ticketstelle von Barcelona kaufen. Wenn Ihr Plätze im Gästebereich sucht, nutzt die offiziellen Kanäle von Celta Vigo.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Barcelona gegen Celta Vigo in LaLiga?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Barcelona und Celta Vigo:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kategorie 3 (hinter den Toren): Etwa 195 Euro für reguläre Plätze auf den Tribünenrängen.

Etwa für reguläre Plätze auf den Tribünenrängen. Kategorie 2 (Ecken und angrenzende Seitenbereiche): Etwa 200 Euro auf dem ersten und zweiten Rang.

Etwa auf dem ersten und zweiten Rang. Kategorie 1 (zentrale und höherwertige reguläre Sitzplätze): Etwa 240 Euro für Plätze mit besonders guter Sicht.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Marktnachfrage abhängen:

Günstigste Plätze und Plätze hinter den Toren: Ab etwa 130 bis 150 Euro .

Ab etwa . Eckplätze und Plätze im mittleren Preissegment: In der Regel zwischen 170 und 250 Euro .

In der Regel zwischen . Üblicher Marktdurchschnitt: Regelmäßig zwischen 290 und über 400 Euro.

Barcelona gegen Celta Vigo in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Barcelona und Celta Vigo

Barcelona hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang ein 3:0-Sieg gegen Aston Villa in der Champions League. Der 6:1-Erfolg gegen Deportivo Alaves war in diesem Zeitraum die deutlichste Leistung auf nationaler Ebene. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona 17 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das spiegelt eine offensive Spielweise wider, durch die die Mannschaft gelegentlich auch verwundbar war. Die 1:2-Niederlage gegen Real Madrid in LaLiga und das 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League sind die beiden Rückschläge einer ansonsten erfolgreichen jüngsten Phase.

Celta Vigo hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Rayo Vallecano in LaLiga, nachdem Celta zuvor in der Europa League mit 1:2 gegen Union St. Gilloise verloren hatte. Ein 1:2-Auswärtssieg gegen Celtic in der Europa League und ein 2:1-Erfolg gegen Deportivo Alaves in LaLiga machen etwas Mut, doch Celtas Form in der Liga hat sich in den vergangenen Wochen verschlechtert. Dazwischen spielte die Mannschaft 0:0 gegen Real Betis und blieb damit in diesen fünf Spielen zum einzigen Mal ohne Gegentor.

Barcelona gegen Celta Vigo: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im April 2026 statt. Barcelona gewann das LaLiga-Spiel im Spotify Camp Nou mit 1:0. In den letzten fünf direkten Begegnungen holte Barcelona drei Siege und ein Unentschieden, während Celta Vigo einmal gewann. Barcelona erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore, Celta acht. Im betrachteten Zeitraum gelang den Gästen kein Sieg im Camp Nou.