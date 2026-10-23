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So bekommt Ihr Tickets für Barcelona gegen Aston Villa: Champions-League-Ticketpreise, Spielinformationen, Ticketverkäufe kurz vor dem Spiel und mehr

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Barcelona trifft in der Champions League auf Aston Villa. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Barcelona geht nach Siegen in LaLiga und im europäischen Wettbewerb mit einer starken Formkurve in die Partie. Auch Aston Villa hat zuletzt sowohl in der Premier League als auch in Europa gute Leistungen gezeigt.

Die Vorfreude auf das Spiel ist groß. Während die Ligaphase voranschreitet, informieren sich Fans über Ticketpreise, Verfügbarkeit und Spieldaten.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zum Ticketkauf für Barcelona gegen Aston Villa erklären, darunter, wo die Karten erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Barcelona gegen Aston Villa in der Champions League?

Barcelona gegen Aston Villa findet am Dienstag, dem 3. November 2026, im Spotify Camp Nou in Barcelona statt.

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Champions League - Spielwoche 4
Spotify Camp Nou

Wie kann man Tickets für Barcelona gegen Aston Villa in der Champions League kaufen?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa gibt es je nach Wunsch und Verfügbarkeit mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über die offizielle Website des FC Barcelona gekauft werden. Für Vereinsmitglieder und Käufer im freien Verkauf ist dies während der offiziellen Verkaufsphasen der verlässlichste Weg, Karten zum Originalpreis zu erhalten.
  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Barcelona gegen Aston Villa in der Champions League?

Die Ticketpreise für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen dem FC Barcelona und Aston Villa unterscheiden sich je nachdem, ob die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt gekauft werden.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Gäste- und andere Tickets: Karten aus offiziellen Kontingenten, etwa aus dem Gästekartenverkauf von Aston Villa, kosten für Erwachsene üblicherweise etwa 50 €.
  • Freier Verkauf / Vereinsmitglieder: Tickets zum Originalpreis über die offizielle Website des FC Barcelona beginnen für Plätze im Oberrang oder in weniger gefragten Kategorien im Allgemeinen bei 70 bis 90 €. Je nach konkretem Rang steigen die Preise.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Karten im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Unterrang / Bereiche hinter dem Tor: Ab etwa 190 bis 200 € gibt es einfache Plätze im Oberrang oder mit Blick von hinter dem Tor.
  • Seitliche Sitzplätze: Tickets der mittleren Preisklasse für Plätze an den Seiten oder in den Ecken kosten im Allgemeinen zwischen 350 und 500 €.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Tickets mit Zugang zu einer Premium-Lounge oder VIP-Hospitality beginnen bei etwa 340 bis 400 € und können je nach genauer Sitzplatzkategorie deutlich teurer sein.

Barcelona gegen Aston Villa in der Champions League: Alles Wissenswerte

Barcelona gegen Aston Villa: Die Form

Barcelona hat alle fünf seiner letzten fünf Spiele in LaLiga und der Champions League gewonnen und dabei 21 Tore erzielt sowie zehn Gegentore kassiert. Zuletzt gewann Barcelona auswärts bei Sevilla mit 3:1. Bei einem 7:2-Sieg gegen Racing Santander gelangen der Mannschaft zudem sieben Treffer. Der 5:1-Sieg gegen Feyenoord in der Champions League und ein 5:0 gegen Valencia verdeutlichen ebenfalls, wie konstant Barcelona wettbewerbsübergreifend Tore erzielt.

Aston Villa hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann Villa in der Premier League auswärts bei Tottenham Hotspur mit 3:2. Auch in der Champions League gelang dem Klub ein 3:2-Auswärtssieg bei Club Brugge. Die 1:2-Niederlage gegen Nottingham Forest war die einzige in diesem Zeitraum. Insgesamt erzielte Villa in den fünf Partien zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer.

BAR

BAR - Form

SEV
S1-3
GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
Tor erzielt (kassiert)
17/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
AVL

AVL - Form

SEV
S1-3
BRE
U2-2
FB
S6-0
NEW
S0-1
VIK
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Barcelona gegen Aston Villa: Die jüngsten direkten Duelle

Für diese Partie liegen keine Daten zu direkten Duellen zwischen Barcelona und Aston Villa vor. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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