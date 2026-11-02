Auxerre empfängt Paris FC am Samstag, 7. November 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Liga am 8. Februar 2026 trennten sich die beiden Teams im Stade de l'Abbé-Deschamps nach einer umkämpften Partie 0:0. Ihre Bilanz im direkten Vergleich ist über die Jahrzehnte nahezu ausgeglichen, wobei Paris FC knapp vorn liegt.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Auxerre gegen Paris FC wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und was sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Paris FC?

Das Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Paris FC beginnt am Samstag, 7. November 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 11:15 Stade de l'Abbe-Deschamps

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Paris FC kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen AJ Auxerre und Paris FC im Stade de l'Abbé-Deschamps gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Am direktesten und zuverlässigsten ist ein Blick auf das offizielle Ticketportal von AJ Auxerre. Dort findet Ihr reguläre Spieltagstickets, Angebote für Vereinsmitglieder und Informationen zur Verfügbarkeit an den offiziellen Kassen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Paris FC?

Die Ticketpreise für das kommende Ligue-1-Spiel zwischen AJ Auxerre und Paris FC hängen davon ab, ob Ihr über offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze und Hintertortribünen: Tickets zum Originalpreis beginnen in der Regel bei 10 bis 25 € .

Tickets zum Originalpreis beginnen in der Regel bei . Zentrale Plätze auf der Haupttribüne: Reguläre Tickets mit besonders guter Sicht kosten 35 bis 60 € .

Reguläre Tickets mit besonders guter Sicht kosten . VIP- und Hospitality-Pakete: Exklusive Spieltagserlebnisse mit Verpflegung und Zugang zu einer exklusiven Lounge beginnen bei 2.508 € für Pakete über die gesamte Saison. Die Preise für Upgrades bei einzelnen Spielen variieren.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets beim offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Plätze und obere Ränge: Die Preise beginnen je nach Verfügbarkeit meist bei etwa 50 bis 66 € .

Die Preise beginnen je nach Verfügbarkeit meist bei etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Die Angebote liegen im Schnitt bei etwa 65 bis 75 € .

Die Angebote liegen im Schnitt bei etwa . Premium-Plätze und zentrale Sitzplätze: Begehrte Plätze in zentralen Blöcken oder auf den unteren Rängen nahe der Mittellinie können 100 bis über 150 € kosten.

Auxerre gegen Paris FC in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Auxerre und Paris FC

Auxerre hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es am 12. September einen 1:0-Sieg gegen Nizza, gefolgt von einem 2:1-Erfolg gegen Brest am 20. September. Zuvor hatte Auxerre in dieser Serie gegen Lyon mit 1:3 und gegen Angers mit 1:3 verloren. Ein 4:3-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Clermont Foot am 2. Oktober dürfte jedoch für Selbstvertrauen gesorgt haben. In diesen fünf Spielen erzielte Auxerre elf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Paris FC ist seit vier Ligue-1-Spielen ungeschlagen und kommt in dieser Serie auf drei Siege und ein Unentschieden. Zuletzt gewann das Team am 19. September mit 2:1 gegen Straßburg. Am 6. September gelang ihm zudem ein bemerkenswerter 3:2-Auswärtssieg bei Marseille. In fünf Spielen blieb Paris FC zweimal ohne Gegentor, erzielte acht Treffer und kassierte nur zwei.

Auxerre gegen Paris FC: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams in der Ligue 1 fand am 8. Februar 2026 statt. Die Partie im Stade de l'Abbé-Deschamps endete 0:0. Auch das Hinspiel im November 2025 endete mit einem 1:1 unentschieden. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben stehen für Paris FC und Auxerre jeweils zwei Siege sowie ein Unentschieden zu Buche. Sowohl in der Ligue 1 als auch in der Ligue 2 waren die Begegnungen eng umkämpft.