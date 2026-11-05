Auxerre empfängt Marseille am Sonntag, dem 29. November 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre.

Das jüngste Ligaduell fand im März 2026 statt, als Marseille auswärts einen knappen 1:0-Sieg feierte. Zuvor hatte Marseille im November 2025 im Stade de l'Abbé-Deschamps ebenfalls mit 1:0 gegen Auxerre gewonnen und dabei kein Gegentor kassiert.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Auxerre gegen Marseille wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Auxerre gegen Marseille in der Ligue 1?

Die Partie zwischen Auxerre und Marseille beginnt am Sonntag, dem 29. November 2026, im Stade de l'Abbé-Deschamps in Auxerre.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:00 Stade de l'Abbe-Deschamps

Wie kann man Tickets für Auxerre gegen Marseille in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Marseille gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Das ist der wichtigste und sicherste Weg. Im offiziellen Ticketportal von AJ Auxerre könnt Ihr Einzeltickets direkt kaufen. Möglicherweise müsst Ihr ein Vereinskonto anlegen oder Mitglied werden, zumal für stark nachgefragte Spiele gegen große Gastmannschaften wie Marseille oft zunächst ein Vorverkauf für Mitglieder stattfindet.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Auxerre gegen Marseille in der Ligue 1?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Auxerre und Marseille gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Plätze hinter den Toren: Bei regulären Spielen beginnen die Preise bei etwa 15 bis 30 Euro . Bei stark nachgefragten Partien gegen große Gastmannschaften wie Marseille können die günstigsten Tickets allerdings eher 35 bis 50 Euro kosten.

Bei regulären Spielen beginnen die Preise bei etwa . Bei stark nachgefragten Partien gegen große Gastmannschaften wie Marseille können die günstigsten Tickets allerdings eher kosten. Eckbereiche und mittlere Platzkategorien: Je nach genauem Block und Sicht liegen die Preise in der Regel bei 40 bis 75 Euro .

Je nach genauem Block und Sicht liegen die Preise in der Regel bei . Plätze an den Längsseiten: Die regulären Preise liegen bei 80 bis über 120 Euro .

Die regulären Preise liegen bei . VIP- und Hospitality-Pakete: Sie kosten in der Regel 150 bis über 250 Euro pro Person.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets beim offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / allgemeiner Weiterverkauf: Die Preise beginnen bei etwa 50 bis 110 Euro , je nachdem, wie schnell das ursprüngliche Kontingent ausverkauft ist.

Die Preise beginnen bei etwa , je nachdem, wie schnell das ursprüngliche Kontingent ausverkauft ist. Weiterverkauf regulärer Plätze an den Längsseiten und in den Eckbereichen: Die Preise liegen in der Regel zwischen 110 und 160 Euro .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . Premium-Plätze im Unterrang / besonders gefragte Blöcke: Die Preise liegen bei 160 bis über 250 Euro.

Auxerre gegen Marseille in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Auxerre gegen Marseille: Die Form

Auxerre hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt spielte die Mannschaft 1:1 gegen Le Mans, nachdem sie zuvor auswärts bei Le Havre mit 3:1 gewonnen hatte. Den Tiefpunkt in diesem Zeitraum markierte eine 1:4-Niederlage gegen Rennes. Siege gegen Clermont Foot und Brest zeigen allerdings, dass die Mannschaft Ergebnisse erzielen kann. In diesen fünf Spielen schoss Auxerre zwölf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Marseille hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen drei Siege eingefahren und zwei Niederlagen kassiert. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Ligue 1 mit 4:3 gegen Le Havre. Marseille führte in diesem Spiel bereits mit 4:0, musste am Ende aber noch einmal zittern. Zuvor hatte es eine 0:1-Niederlage gegen Sturm Graz in der Europa League gegeben. Ein 5:2-Auswärtssieg bei Angers in einem früheren Spiel dieses Zeitraums zeigte jedoch die Offensivqualität des Kaders. Marseille erzielte in den fünf Partien 14 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Auxerre gegen Marseille: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt. Marseille gewann das Ligue-1-Spiel zu Hause mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen stehen für Marseille drei Siege und für Auxerre einer zu Buche, hinzu kommt ein Unentschieden. Auxerres 3:0-Heimsieg im Februar 2025 zeigt allerdings, dass eine Partie im Stade de l'Abbé-Deschamps alles andere als eine Formsache ist.