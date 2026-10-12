Augsburg empfängt Union Berlin am Samstag, 24. Oktober 2026, in der WWK Arena in Augsburg.

In den bisherigen 20 Pflichtspielen hat Augsburg mit sieben Siegen gegenüber fünf Erfolgen von Union Berlin leicht die Nase vorn. Acht Begegnungen endeten unentschieden. Im jüngsten Ligaduell im Mai 2026 feierte Union Berlin im Stadion An der Alten Försterei einen deutlichen 4:0-Sieg gegen Augsburg.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Augsburg gegen Union Berlin wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann wird das Bundesligaspiel Augsburg gegen Union Berlin angepfiffen?

Bundesliga - Spielwoche 7 24. Okt. 2026 - 09:30 WWK Arena

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Augsburg gegen Union Berlin kaufen?

Für Tickets zum Spiel Augsburg gegen Union Berlin in der WWK Arena gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop des FC Augsburg: Der direkte Kauf über das Online-Ticketportal des FC Augsburg ist der einfachste Weg. Der freie Verkauf beginnt üblicherweise einige Wochen vor dem Spiel.

Offizieller Vereinsshop von Union Berlin: Fans von Union Berlin, die im Gästebereich sitzen möchten, müssen ihre Tickets über die offiziellen Ticketkanäle von Union Berlin kaufen. Das Kontingent ist Mitgliedern des Gastvereins und der Verteilung über Fanclubs vorbehalten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für kommende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Augsburg gegen Union Berlin?

Die Ticketpreise für reguläre Bundesligaspiele zwischen FC Augsburg und 1. FC Union Berlin liegen im Allgemeinen in folgenden Bereichen:

1. Offizielle Ticketpreise im Erstverkauf (Nennwert)

Stehplätze (Ultras / Heimkurve): 14 bis 17 €

Sitzplätze in den Ecken und auf den Oberrängen: 24 bis 35 €

Seitentribünen und Haupttribüne: 37 bis 59 €

Kinder und Ermäßigungsberechtigte: 13 bis 32 € (je nach Bereich)

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstige Plätze / reguläre Tickets beginnen üblicherweise bei etwa 30 bis 50 € .

Plätze auf Höhe der Mittellinie oder in besonders guten Lagen können je nach aktueller Nachfrage zwischen 60 und 120 € oder mehr kosten.

Augsburg gegen Union Berlin in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Augsburg gegen Union Berlin: Die Form

Augsburg geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt verlor der FCA in der Bundesliga zu Hause mit 2:3 gegen Werder Bremen, nachdem er in der Woche zuvor 2:2 gegen Bayer Leverkusen gespielt hatte. Davor feierte die Mannschaft von Baum einen deutlichen 4:1-Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt und einen 3:0-Heimsieg gegen Schalke. In diesen fünf Spielen erzielte Augsburg zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Die letzten fünf Spiele von Union Berlin zeichnen ein deutlich anderes Bild. Die Mannschaft von Lustrinelli gewann in diesem Zeitraum einmal, spielte einmal unentschieden und verlor dreimal. Zuletzt setzte es bei Bayern München eine 0:7-Niederlage. Zudem verlor Union in der Liga mit 1:3 gegen Schalke und 0:4 gegen Bayer Leverkusen. Der einzige Sieg gelang im DFB-Pokal mit einem 4:2 auswärts bei Eintracht Braunschweig. In diesen fünf Partien erzielte Union neun Tore und kassierte 17 Gegentreffer.

Augsburg gegen Union Berlin: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine war eine klare Angelegenheit: Union Berlin besiegte Augsburg im Mai 2026 in der Bundesliga zu Hause mit 4:0. Davor trennten sich Augsburg und Union im Januar 2026 mit 1:1. Im Mai 2025 hatte Augsburg auswärts bei Union mit 2:1 gewonnen. In den letzten fünf direkten Duellen verbuchten beide Mannschaften jeweils zwei Siege bei einem Unentschieden. Unions deutlicher Erfolg im jüngsten Aufeinandertreffen sticht dabei heraus.