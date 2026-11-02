Augsburg empfängt Mainz 05 am Sonntag, 22. November 2026, in der WWK Arena in Augsburg.

Das jüngste Pflichtspielduell fand am 7. Februar 2026 statt. Damals feierte Mainz in der Mewa Arena einen ungefährdeten 2:0-Sieg gegen Augsburg. Auch beim vorherigen Aufeinandertreffen im September 2025 war Mainz auswärts zu stark für Augsburg und gewann deutlich mit 4:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Augsburg gegen Mainz 05 wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Bundesligaspiel Augsburg gegen Mainz 05?

Augsburg gegen Mainz 05 findet am Sonntag, 22. November 2026, in der WWK Arena in Augsburg statt.

Bundesliga - Spielwoche 10 22. Nov. 2026 - 09:30 WWK Arena

Wie kauft man Tickets für das Bundesligaspiel Augsburg gegen Mainz 05?

Für das bevorstehende Bundesligaspiel zwischen Augsburg und Mainz 05 gibt es je nach Verfügbarkeit und Vorliebe mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Reguläre Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Website des FC Augsburg kaufen. Wenn Ihr als Gästefans anreist, könnt Ihr sie über den 1. FSV Mainz 05 erwerben.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Augsburg gegen Mainz 05?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das bevorstehende Bundesligaspiel zwischen dem FC Augsburg und Mainz 05, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und Zweitmarkt-Plattformen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze (Heimkurve / Ultra-Blöcke): 14 bis 18 €

14 bis 18 € Kategorie 3 (Eckbereiche & Oberränge): 49 bis 55 €

49 bis 55 € Kategorie 2 (Seitentribünen & Familienblöcke): 58 €

58 € Kategorie 1 (Haupttribüne & Plätze in bester Lage): 66 bis 75 €

66 bis 75 € Ermäßigte Tickets (Kinder, Studierende & Senioren): 13 bis 46 €, abhängig von der Sitzplatzkategorie

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets über den Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Günstige und reguläre Tickets aus dem Weiterverkauf: 40 bis 60 €

40 bis 60 € Tickets aus dem Weiterverkauf für Plätze auf Höhe der Mittellinie & mit besonders guter Sicht: 80 bis über 150 €

80 bis über 150 € Besonders gefragte Tickets / VIP-Pakete aus dem Weiterverkauf: 200 bis über 500 €, abhängig von der Verfügbarkeit am Markt und der genauen Lage des Platzes

Augsburg gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Augsburg gegen Mainz 05: Die Form

Augsburg geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einer 3:4-Niederlage gegen Elversberg in der Bundesliga. In diesem Zeitraum verlor Augsburg außerdem zu Hause mit 2:3 gegen Werder Bremen. Zu den erfreulicheren Ergebnissen zählen ein 2:2 beim FC Bayern München und ein 2:2 gegen Bayer Leverkusen. In den fünf Spielen erzielte Augsburg zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer. Die Mannschaft kann Tore schießen, ist defensiv aber noch nicht zuverlässig.

Mainz 05 hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 3:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Zuvor gewann Mainz mit 1:0 bei Schalke 04 und mit 4:3 bei Borussia Moenchengladbach. In diesem Zeitraum erzielte Mainz 13 Tore und kassierte acht Gegentreffer. Damit gehört die Mannschaft in dieser Phase zu den treffsichereren Teams der Liga.

Augsburg gegen Mainz 05: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Februar 2026 statt. Mainz 05 gewann das Bundesliga-Heimspiel mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Mainz mit drei Siegen die bessere Bilanz. Dazu zählen ein 4:1 in Augsburg im September 2025 und ein 3:2 in Augsburg im September 2024. Augsburgs einziger Sieg in diesem Zeitraum war ein 1:0, eine Partie endete torlos.