Augsburg empfängt Freiburg am Samstag, 31. Oktober 2026, in der WWK Arena in Augsburg.

Die bisherige Bilanz der direkten Duelle zeigt insgesamt ein enges Kräftemessen, auch wenn Freiburg wettbewerbsübergreifend mit etwas mehr Siegen leicht im Vorteil ist. Im jüngsten Ligaduell im Januar 2026 trennten sich die beiden Teams in der WWK Arena nach einem packenden Spiel 2:2. Augsburg hatte dabei eine Führung aus der Anfangsphase der zweiten Halbzeit verspielt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Augsburg gegen Freiburg wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Bundesliga-Spiel Augsburg gegen Freiburg angepfiffen?

Augsburg gegen Freiburg wird am Samstag, 31. Oktober 2026, in der WWK Arena in Augsburg angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 8 31. Okt. 2026 - 10:30 WWK Arena

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel Augsburg gegen Freiburg kaufen?

Für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem SC Freiburg in der WWK Arena gibt es mehrere Möglichkeiten, an Tickets zu kommen: von den offiziellen Vereinskanälen bis hin zu Zweitmarkt-Plattformen.

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop des FC Augsburg: Der Kauf direkt über die offizielle Website oder das Servicecenter des Heimvereins ist der zuverlässigste Weg, Tickets zum regulären Preis zu bekommen. Einzelkarten kosten für Stehplätze in der Regel etwa 16 € bis 18 €. Die Preise für die verschiedenen Sitzplatzkategorien (Kategorie 1 bis Kategorie 3) steigen je nach Einstufung der Partie.

Offizielle Kanäle des SC Freiburg: Wer die Gäste unterstützt, schaut am besten im offiziellen Ticketportal des SC Freiburg nach dem Kartenkontingent für den Gästebereich.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Karten über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel Augsburg gegen Freiburg?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel Augsburg gegen Freiburg hängen davon ab, ob Ihr die Karten zum regulären Preis über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze: Reguläre Tickets kosten 16 € bis 18 € , ermäßigte Tickets sind für 14 € bis 16 € erhältlich.

Kategorie 3 (Blöcke A, Y, Z): Reguläre Tickets kosten je nach Einstufung der Partie 20 € bis 49 € , Kinder- und ermäßigte Tickets etwa 10 € bis 46 € .

Kategorie 2 (Blöcke B, C, P, Q): Reguläre Tickets kosten 25 € bis 58 € , Kinder- und ermäßigte Tickets 10 € bis 54 € .

Kategorie 1b (Blöcke D, H, R, V): Reguläre Tickets kosten 31 € bis 66 € , ermäßigte Tickets 20 € bis 62 € .

Kategorie 1a (Blöcke S, T, U, mittig auf der Längsseite): Die zentral gelegenen Premium-Sitzplätze kosten 39 € bis 75 € . Ermäßigte Plätze oder Plätze mit eingeschränkter Sicht kosten 23 € bis 71 € .

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, werden sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubzu nachfrageabhängigen Preisen angeboten:

Günstigste Zweitmarktpreise: Die günstigsten verfügbaren Eintrittskarten beginnen in der Regel bei etwa 30 € bis 35 € für Plätze im Oberrang oder mit Blick von der kurzen Seite beziehungsweise hinter dem Tor.

Durchschnittliche Zweitmarktpreise: Plätze an der Längsseite und reguläre Sitzplätze kosten üblicherweise im Durchschnitt 45 € bis 110 € .

Stark nachgefragte Plätze und Premium-Sitze: Premium-Hospitality-Bereiche, zentrale Plätze im Unterrang oder besonders gefragte Tickets kurz vor dem Spieltag können je nach Nähe zum Spieltag deutlich teurer sein.

Augsburg gegen Freiburg in der Bundesliga: Alles, was Ihr wissen müsst

Augsburg gegen Freiburg: Die Form

Augsburg hat in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Hinzu kommt ein Sieg im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus in den jüngsten fünf Partien. Zuletzt verlor Augsburg zu Hause mit 2:3 gegen Werder Bremen. Zuvor hatte die Mannschaft 2:2 gegen Bayer Leverkusen gespielt und auswärts bei Eintracht Frankfurt mit 4:1 gewonnen. In diesen fünf Spielen erzielte Augsburg zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Freiburgs jüngste Bilanz ist bemerkenswert stark. Der SC hat drei seiner letzten vier Bundesliga-Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der einzige Schönheitsfehler war ein 2:2 bei Eintracht Frankfurt. Beim jüngsten Ligasieg fertigte Freiburg Borussia Mönchengladbach mit 5:0 ab. Zuvor hatte die Mannschaft in dieser Serie auch Werder Bremen mit 4:1 besiegt. In den letzten fünf Pflichtspielen erzielte Freiburg 16 Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Augsburg gegen Freiburg: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete im Januar 2026 in der WWK Arena mit einem 2:2. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Augsburg zwei, Freiburg eines. Zwei Partien endeten unentschieden. Beim Aufeinandertreffen in Freiburg im August 2025 gewann Augsburg mit 3:1. Freiburgs einziger Sieg in dieser Serie war ein 3:1-Heimerfolg im Oktober 2024.