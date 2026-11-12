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So bekommt Ihr Tickets für Augsburg gegen den FC Köln: Bundesliga-Ticketpreise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Augsburg trifft in der Bundesliga auf den FC Köln. So sichern Sie sich Tickets.

Augsburg empfängt den FC Köln am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im WWK-Stadion in Augsburg.

Die letzten Duelle zwischen den beiden Mannschaften endeten häufig unentschieden. Drei der letzten fünf Begegnungen gingen mit 1:1 aus. Das jüngste Ligaduell fand im Februar 2026 im WWK-Stadion statt, wo der FC Augsburg Köln mit 2:0 besiegte, ohne Gegentor kassiert zu haben.

GOAL zeigt Ihnen, was Sie über den Kauf von Tickets für Augsburg gegen den FC Köln wissen müssen: Wo Sie Tickets bekommen und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß beim Bundesliga-Spiel Augsburg gegen den FC Köln?

Das Bundesliga-Spiel Augsburg gegen den FC Köln findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im WWK-Stadion in Augsburg statt.

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Bundesliga - Spielwoche 12
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Wie bekommt man Tickets für Augsburg gegen den FC Köln?

Hier finden Sie die Möglichkeiten, Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen Augsburg und dem FC Köln zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die jeweiligen Ticketportale auf den offiziellen Websites des FC Augsburg und des 1. FC Köln gekauft werden. Je nach Verfügbarkeit können Mitglieder und Nichtmitglieder dort Tickets zum regulären Preis erwerben.

2. Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Angebote der Vereine ausverkauft sind, finden sich auf Plattformen wie StubHub häufig noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das offizielle Kartenkontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Augsburg gegen den FC Köln?

Die voraussichtlichen Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen Augsburg und dem FC Köln:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Stehplätze (Heimtribüne): 16 bis 18 Euro für reguläre Tickets.
  • Kategorie 3 (Eckbereiche und obere Ränge): 27 bis 49 Euro für Erwachsene.
  • Kategorie 2 (Seitentribünen und Familienbereiche): 37 bis 58 Euro für reguläre Sitzplätze.
  • Kategorie 1 (Haupttribüne und bevorzugte Sitzplätze): 43 bis 75 Euro, abhängig von der Lage des jeweiligen Blocks.

2. Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

  • Günstige Sitzplätze im Zweitmarkt: 40 bis 60 Euro.
  • Sitzplätze auf Höhe des Mittelfelds und mit besonders gutem Blick im Zweitmarkt: 80 bis 170 Euro.
  • Gefragte Tickets und VIP-Pakete: ab 200 bis 450 Euro und mehr.

Augsburg gegen den FC Köln: Alles Wissenswerte

Formcheck: Augsburg gegen den FC Köln

Augsburg kommt mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Dabei erzielte Augsburg zehn Tore und kassierte acht. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage zu Hause gegen Freiburg. Zuvor gab es ein 2:2 bei Bayern München und ein 1:1 gegen Union Berlin. Zwei Niederlagen in Serie, darunter ein 3:4 gegen Elversberg, zeigen jedoch, dass Baum das Team defensiv stabilisieren muss.

Köln hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Dabei erzielte Köln neun Tore und kassierte drei. Die jüngste Partie endete mit einem 1:1 bei Union Berlin. Zuvor hatte Köln Union beim 5:0 im DFB-Pokal besiegt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es bei Eintracht Frankfurt, wo Köln mit 0:1 verlor. Die Geißböcke wirkten in diesem Zeitraum defensiv stabiler als Augsburg.

FCA

FCA - Form

ELV
N4-3
FCU
U1-1
SHG
S2-4
SCF
N1-2
RBL
N5-2
Tor erzielt (kassiert)
11/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
KÖL

KÖL - Form

SGE
N1-0
S04
U0-0
FCU
S5-0
FCU
U1-1
B04
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Augsburg gegen den FC Köln: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Duell zwischen den beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Augsburg gewann damals zu Hause in der Bundesliga mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen holten Augsburg und Köln jeweils einen Sieg, drei Begegnungen endeten unentschieden. Drei dieser fünf Spiele gingen mit 1:1 aus. Das zeigt, dass die Duelle zwischen den beiden Vereinen meist umkämpft sind.

Head to Head

AugsburgUnentschieden1. FC Köln
1
3
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Augsburg
FCA
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KÖL
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FCA
1
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Bundesliga
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Augsburg
FCA
1
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1. FC Köln
KÖL
3
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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