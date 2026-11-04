Atlético Madrid empfängt Viking am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid.

Die spanische Mannschaft geht in die Ligaphase und will im Riyadh Air Metropolitano von ihrer großen Europapokal-Erfahrung profitieren. Der norwegische Klub Viking muss sich derweil in der erweiterten Champions-League-Tabelle gegen europäische Schwergewichte behaupten.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Atlético Madrid gegen Viking wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Atlético Madrid gegen Viking in der Champions League?

Atlético Madrid gegen Viking wird am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man Tickets für Atlético Madrid gegen Viking in der Champions League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Atlético Madrid und Viking gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Auf der offiziellen Website von Atlético Madrid könnt Ihr Euch über den allgemeinen Ticketverkauf, den Zugang für Vereinsmitglieder und die Verfügbarkeit in den Heimblöcken des Riyadh Air Metropolitano informieren.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn über die offiziellen Vereinskanäle alle Tickets ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Atlético Madrid gegen Viking in der Champions League?

Hier findet Ihr die geschätzten Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Atlético Madrid und Viking FK:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets / regulärer Eintritt (Kategorien 2 bis 4): 55 bis 150 Euro, je nach Rang und Stadionbereich.

55 bis 150 Euro, je nach Rang und Stadionbereich. Premiumplätze / Kategorie 1: 160 bis 300 Euro für Plätze mit besonders guter Sicht an den Längsseiten und in den unteren Rängen.

160 bis 300 Euro für Plätze mit besonders guter Sicht an den Längsseiten und in den unteren Rängen. VIP- und Hospitality-Pakete: 320 bis über 500 Euro, abhängig vom Umfang der enthaltenen Hospitality-Leistungen und Verpflegung am Spieltag.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im direkten Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Oberrang / regulärer Eintritt: 45 bis 95 Euro für Plätze im Oberrang und reguläre Plätze mit Panoramablick.

45 bis 95 Euro für Plätze im Oberrang und reguläre Plätze mit Panoramablick. Mittlerer Rang / Blick von der Seitenlinie: 100 bis 240 Euro für Plätze mit guter Übersicht an den Längsseiten des Spielfelds.

100 bis 240 Euro für Plätze mit guter Übersicht an den Längsseiten des Spielfelds. Unterrang und Premiumblöcke: 250 bis über 380 Euro für Plätze nah am Spielfeld und besonders gefragte Stadionbereiche.

250 bis über 380 Euro für Plätze nah am Spielfeld und besonders gefragte Stadionbereiche. VIP-Tickets aus dem Weiterverkauf und Hospitality: 350 bis über 550 Euro, abhängig von der Nachfrage auf dem Zweitmarkt.

Atlético Madrid gegen Viking in der Champions League: Alles, was Ihr wissen müsst

Atlético Madrid gegen Viking: Die Form

Atlético Madrid hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und eines unentschieden gespielt. Zuletzt gab es in der Champions League ein 1:1 beim VfB Stuttgart, wobei Atlético nach einem Rückstand noch einen Punkt holte. Davor gewann die Mannschaft in LaLiga mit 1:0 gegen Espanyol und im Europapokal mit 2:0 gegen Manchester United. In diesen fünf Spielen erzielte Atlético sechs Tore und kassierte zwei Gegentreffer.

Viking hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der Champions League eine 1:3-Niederlage gegen Aston Villa. Davor spielte Viking im Europapokal 3:3 gegen Bayern München und gewann in der Eliteserien mit 3:2 gegen Fredrikstad. In diesen fünf Partien erzielte Viking neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Atlético Madrid gegen Viking: Die jüngsten direkten Duelle

Zu bisherigen direkten Duellen zwischen Atlético Madrid und Viking liegen keine Daten vor. Die Partie am Freitag im Riyadh Air Metropolitano wird das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs sein.