Atlético Madrid empfängt Real Betis am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid.

Atléticos jüngste Dominanz in diesem Duell zeigt sich unter anderem im deutlichen 4:1-Heimsieg in LaLiga im Mai 2025 und im klaren 5:0-Erfolg in der Copa del Rey im Februar 2026. Real Betis feierte in diesem Duell zuvor unter anderem im Oktober 2024 einen hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Atlético Madrid gegen Real Betis wissen müsst, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann ist der Anstoß bei Atlético Madrid gegen Real Betis in LaLiga?

Atlético Madrid gegen Real Betis findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid statt.

La Liga - Spielwoche 15 6. Dez. 2026 - 09:00 Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man Tickets für Atlético Madrid gegen Real Betis in LaLiga kaufen?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Real Betis gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Website von Atlético Madrid (Club Atlético de Madrid) oder die offizielle Website von Real Betis kaufen. Das sind die wichtigsten und sichersten Anlaufstellen für den Ticketkauf.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Atlético Madrid gegen Real Betis in LaLiga?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Real Betis gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Fondo Sur (Tribüne hinter dem Tor): Ab 40 Euro .

Ab . Fondo Norte (Tribüne hinter dem Tor): Ab 60 Euro .

Ab . Lateral Oeste (westliche Längsseitentribüne): Ab 60 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Bereiche mit regulären Plätzen: Ab etwa 52 bis 75 Euro .

Ab etwa . Plätze auf der Längsseite im mittleren Rang: In der Regel zwischen 200 und 310 Euro.

Atlético Madrid gegen Real Betis in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Atlético Madrid und Real Betis

Atlético Madrid hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es beim 0:2 gegen Bayern München in der Champions League. In LaLiga zeigte sich Atlético konstant und gewann auswärts bei Levante mit 2:0 sowie zu Hause gegen Deportivo de A Coruna mit 1:0. In den fünf Spielen erzielte Atlético fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer. Der jüngste Ligasieg gelang gegen Espanyol.

Real Betis verbuchte in seinen letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel war eine 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Champions League am 4. November. Die deutlichste Niederlage in diesem Zeitraum war ein 2:5 beim FC Barcelona in LaLiga. Betis gewann in Europa mit 1:0 gegen Feyenoord und anschließend in LaLiga mit 2:1 gegen Malaga. Insgesamt erzielte Betis in den fünf Partien sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Atlético Madrid gegen Real Betis: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 8. Februar 2026 in LaLiga statt. Real Betis gewann dabei im Riyadh Air Metropolitano mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Atlético Madrid mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Betis klar vorn. Dazu zählen ein deutlicher 5:0-Sieg gegen Betis in der Copa del Rey im Februar 2026 und ein 4:1-Heimsieg in LaLiga im Mai 2025. Betis gewann in diesem Zeitraum zweimal, darunter ein 1:0-Heimsieg im Oktober 2024.