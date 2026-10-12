Atlético Madrid empfängt Deportivo de A Coruna am Samstag, den 24. Oktober 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid.

Die beiden Mannschaften trafen zuletzt im Januar 2026 in der Copa del Rey aufeinander. Antoine Griezmann erzielte dabei das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg für Atlético. Ihr bevorstehendes LaLiga-Duell im Riyadh Air Metropolitano ist ein weiteres Kapitel dieser historischen Rivalität. Beide Klubs wollen in der Saison 2026/27 wichtige Punkte holen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Atlético Madrid gegen Deportivo de A Coruna wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Atlético Madrid gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

La Liga - Spielwoche 10 24. Okt. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man Tickets für Atlético Madrid gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga kaufen?

Das sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für Atlético Madrid gegen Deportivo de La Coruña im Riyadh Air Metropolitano zu kaufen:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Offizielle Website von Atlético Madrid: Das ist die sicherste und direkteste Möglichkeit. Socio-Mitglieder des Klubs erhalten in der Regel bevorzugten Zugang. Danach gehen die verbleibenden Plätze in den freien Verkauf.

Stadionkassen (Taquillas): Verbleibende Tickets für den freien Verkauf könnt Ihr vor dem Spieltag direkt an den Kassen des Riyadh Air Metropolitano in Madrid kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn über die offiziellen Verkaufskanäle des Klubs keine Tickets mehr erhältlich sind, findet Ihr Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub . Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Atlético Madrid gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Die Ticketpreise für dieses Spiel im Riyadh Air Metropolitano hängen vom Sitzplatz und vom Verkaufsweg ab:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Reguläre Eintrittskarten (Originalpreis): Normale Einzeltickets kosten für Plätze auf den Oberrängen hinter den Toren (Fondo Norte / Fondo Sur) in der Regel ab etwa 35 bis 45 Euro .

Plätze in mittleren Preiskategorien: Für Plätze auf den seitlichen Ober- und Unterrängen (Lateral Este / Lateral Oeste) werden üblicherweise 60 bis 110 Euro fällig.

Premium-Plätze: Plätze in den unteren Reihen in der Mitte, nahe am Spielfeld, kosten zwischen 120 und 180 Euro .

Rabatt für Socio-Mitglieder: Offizielle Socio-Mitglieder erhalten üblicherweise 10 bis 20 Prozent Rabatt auf die regulären Originalpreise.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Günstigste verfügbare Tickets: Auf Zweitmarkt-Plattformen liegen die Einstiegspreise in der Regel bei 40 bis 75 Euro .

Durchschnittspreis: Der durchschnittliche Ticketpreis für reguläre Angebote ohne VIP-Leistungen liegt zwischen 150 und 185 Euro .

VIP und Hospitality: Offizielle Hospitality-Angebote und Optionen mit Zugang zu einer Lounge beginnen bei ungefähr 250 bis über 450 Euro .

Atlético Madrid gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga: Alles Wissenswerte

Atlético Madrid gegen Deportivo de A Coruna: Die Form

Atlético Madrid geht in guter nationaler Form in dieses Spiel und hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Zuletzt gelang im LaLiga-Derby ein hart erkämpfter 2:1-Sieg gegen Real Madrid. Das Ergebnis unterstrich Atléticos Qualität in entscheidenden Momenten. Zuvor hatte die Mannschaft von Simeone Osasuna beim 4:0 keine Chance gelassen und auswärts bei Real Sociedad mit 3:0 gewonnen. Diese beiden aufeinanderfolgenden Ligasiege und das dazwischenliegende Derby-Ergebnis deuten auf eine Mannschaft hin, die vor dem Tor zu echter Konstanz gefunden hat. Die einzigen Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Liverpool in der Champions League und Athletic Bilbao in LaLiga. Über die fünf Spiele hinweg zeigte Atlético, dass es viele Tore erzielen und zugleich auf höchstem Niveau mithalten kann.

Bei Deportivo ist die Bilanz durchwachsener: Aus den letzten fünf Spielen stehen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche. Das jüngste Spiel endete 1:1 bei Real Betis. Damit setzte sich der Trend fort, eher mühsam Punkte zu sammeln als überzeugend zu gewinnen. Der Höhepunkt der jüngsten Ergebnisse war ein 3:2-Auswärtssieg bei Villarreal, bei dem Deportivo seine Gefahr bei Kontern zeigte. Zudem verlor die Mannschaft mit 0:1 gegen Sevilla und spielte 1:1 gegen Getafe. Das deutet auf ein Team hin, das Spiele nur schwer dominieren kann, sich aber nicht leicht schlagen lässt.

Atlético Madrid gegen Deportivo de A Coruna: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Klubs trafen zuletzt im Januar 2026 in der Copa del Rey aufeinander. Atlético Madrid gewann damals auswärts bei Deportivo de A Coruna mit 1:0. In den letzten fünf erfassten Duellen war Atlético die überlegene Mannschaft: Vier Siege und ein Unentschieden stehen keiner Niederlage gegenüber. Deportivo hat Atlético in diesen erfassten Spielen noch nicht geschlagen. Auch das Gesamttorverhältnis aus diesen Partien spiegelt den Qualitätsunterschied zwischen den beiden Mannschaften wider.