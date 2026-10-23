In den jüngsten direkten Duellen hat Bayern München die Nase vorn: Drei der letzten fünf Begegnungen gewann Bayern, Atlético siegte einmal, eine Partie endete unentschieden.

Atlético Madrid geht mit wechselhaften Ergebnissen in nationalen und europäischen Wettbewerben in die Partie. Bayern München hingegen zeigte sich wettbewerbsübergreifend in dominanter Form und erzielte zuletzt viele Tore.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Atlético Madrid gegen Bayern München wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann wird das Champions-League-Spiel Atlético Madrid gegen Bayern München angepfiffen?

Atlético Madrid gegen Bayern München wird am Dienstag, dem 3. November 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Wie kauft man Tickets für das Champions-League-Spiel Atlético Madrid gegen Bayern München?

Wenn Ihr Tickets für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Atlético Madrid und Bayern München im Riyadh Air Metropolitano in Madrid kaufen möchtet, stehen Euch vor allem diese Möglichkeiten zur Verfügung:

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Ihr könnt im offiziellen Online-Ticketportal von Gastgeber Atlético Madrid oder auf der offiziellen Ticketplattform von Bayern München nachsehen. Tickets, die direkt über die Vereine verkauft werden, gehen in der Regel zuerst an Mitglieder und werden zum Originalpreis angeboten. Bei stark nachgefragten Spielen wie diesem sind sie allerdings oft schnell ausverkauft oder nur mit einer Vereinsmitgliedschaft erhältlich.

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die Vereine vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Was kosten Tickets für das Champions-League-Spiel Atlético Madrid gegen Bayern München?

Die Ticketpreise für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Atlético Madrid und Bayern München hängen davon ab, ob Ihr die Karten über die offiziellen Verkaufskanäle der Vereine oder über Wiederverkaufsplattformen kauft.

1. Offizielle Verkaufskanäle der Vereine

Kategorie 1: 160 bis 300 €

Kategorie 2: 150 bis 280 €

Kategorie 3: 140 bis 250 €

Kategorie 4: 140 bis 250 €

VIP-Plätze / Hospitality: 500 bis 1.000 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Oberrang / reguläre Eintrittskarten: 130 bis 145 €

Mittlere Ränge / Plätze der Kategorien 2 und 3: 180 bis 250 €

Besonders gute Plätze im Unterrang: 250 bis über 400 €

VIP- und Hospitality-Pakete: 320 bis über 500 €

Atlético Madrid gegen Bayern München in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Atlético Madrid und Bayern München

Atlético Madrid geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Atlético am 20. September in LaLiga mit 2:1 gegen Real Madrid. Zuvor gab es einen 4:0-Sieg gegen Osasuna und einen 3:0-Auswärtssieg bei Real Sociedad. Dem stehen eine 1:2-Niederlage gegen Liverpool in der Champions League und ein 0:3 gegen Athletic Bilbao in LaLiga gegenüber. In diesen fünf Spielen erzielte Atlético zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bayern München zeigte sich in dominanter Form und gewann vier der letzten fünf Spiele bei einem Unentschieden. Zuletzt feierte Bayern am 18. September einen 7:0-Sieg gegen Union Berlin in der Bundesliga. Hinzu kam ein 5:0-Erfolg gegen Bodoe/Glimt in der Champions League. Die einzigen Punktverluste gab es beim 0:0 in der Bundesliga bei Schalke 04. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 15 Tore und kassierte keinen Gegentreffer.

Atlético Madrid gegen Bayern München: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 1. Dezember 2020 in der Champions League statt. Im Metropolitano trennten sich Atlético Madrid und Bayern München 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen hat Bayern mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Atlético und einem Unentschieden die bessere Bilanz. Bayern erzielte in diesen Begegnungen acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Dazu zählt ein 4:0-Sieg gegen Atlético in der Champions League im Oktober 2020.