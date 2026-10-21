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Atletico Madrid trifft in LaLiga auf Barcelona. So sichert ihr euch eure Tickets.

In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Barcelona mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Atlético Madrid knapp die Nase vorn.

Das jüngste Pflichtspiel der beiden Teams fand am 14. April 2026 in der Champions League statt. Barcelona setzte sich im Riyadh Air Metropolitano hart umkämpft mit 2:1 durch.

Wann wird das LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Barcelona angepfiffen?

Atlético Madrid gegen Barcelona findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Riyadh Air Metropolitano in Madrid statt.

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La Liga - Spielwoche 12
Riyadh Air Metropolitano

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Barcelona kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Barcelona im Riyadh Air Metropolitano gibt es je nach Verfügbarkeit und persönlichen Vorlieben verschiedene Möglichkeiten, an Tickets zu kommen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste Weg führt über die offizielle Website oder die Vorverkaufsstelle von Atlético Madrid, das die Partie zu Hause austrägt. Dort sind reguläre Spieltickets sowie Ticketkontingente für Mitglieder erhältlich.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Barcelona?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Barcelona hängen vom Verkaufskanal und der Lage des Sitzplatzes ab. Hier eine Übersicht der geschätzten Kosten in Euro über die offiziellen Vereinskanäle und auf dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets / Plätze auf den oberen Rängen: Je nachdem, wie weit hinten die Plätze auf den oberen Rängen liegen, kosten sie in der Regel etwa 50 bis 130 Euro.
  • Untere Ränge und Seitentribünen: Reguläre Tickets auf den unteren Rängen und an den Längsseiten kosten meist zwischen 140 und 280 Euro.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Hochwertige Hospitality-Angebote des Vereins beginnen bei etwa 340 Euro. Je nach enthaltenem Catering und Zugang zu Lounges steigen die Preise weiter.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Plätze auf den oberen Rängen: Tickets für stark nachgefragte Spiele beginnen in der Regel bei etwa 110 bis 140 Euro.
  • Mittlere Ränge und Eckbereiche: Reguläre Plätze in den mittleren Bereichen kosten je nach aktueller Nachfrage meist 220 bis 450 Euro.
  • Untere Ränge und Premiumplätze an den Seitenlinien: Für Plätze mit besonders guter Sicht an den Seitenlinien und in den unteren Blöcken werden häufig 500 bis über 900 Euro verlangt. Exklusive VIP-Hospitality-Upgrades auf Wiederverkaufsplattformen kosten oft mehr als 1.000 Euro.

Atlético Madrid gegen Barcelona in LaLiga: Alles Wissenswerte

Atlético Madrid gegen Barcelona: Die Form

Atlético Madrid hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Dabei erzielte das Team neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Zuletzt gewann Atlético am 20. September in LaLiga mit 2:1 gegen Real Madrid und zeigte damit, dass es in großen Spielen überzeugen kann. Gegen Osasuna gelangen dem Team zudem vier Tore ohne Gegentreffer. Die Niederlagen gegen Liverpool in der Champions League und Athletic Bilbao in LaLiga zeigen allerdings, wie wechselhaft Simeones Mannschaft wettbewerbsübergreifend aufgetreten ist.

Barcelona hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen, dabei 20 Tore erzielt und nur neun Gegentreffer kassiert. Flicks Mannschaft gewann zuletzt am 19. September in LaLiga auswärts mit 3:1 gegen Sevilla. Ihr 7:2-Kantersieg gegen Racing Santander drei Tage zuvor unterstreicht die Offensivgefahr, die sie auch in dieses Spiel mitbringt. Fünf Siege aus fünf Partien in LaLiga und der Champions League machen Barcelona derzeit zum herausragenden Team Spaniens.

ATM

ATM - Form

RMA
S2-1
ALA
S1-2
MUN
S2-0
ESP
S0-1
VFB
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BAR

BAR - Form

SEV
S1-3
GET
S3-0
GAL
S1-4
BET
S2-5
PSG
N4-2
Tor erzielt (kassiert)
17/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Atlético Madrid gegen Barcelona: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams fand am 14. April in der Champions League statt. Barcelona gewann im Riyadh Air Metropolitano mit 2:1. In den letzten fünf Begegnungen in allen Wettbewerben siegte Barcelona dreimal, Atlético Madrid zweimal. Die Teams trafen Anfang 2026 auch in der Copa del Rey und in LaLiga aufeinander. Barcelona erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore, Atlético acht. Damit haben die Gäste in den jüngsten Duellen sowohl bei den Ergebnissen als auch bei den Toren knapp die Nase vorn.

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenFC Barcelona
2
0
3
Champions League
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BAR
2
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Spanien Copa del Rey
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FC Barcelona
BAR
3
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Atletico Madrid
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0
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Spanien Copa del Rey
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
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4
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FC Barcelona
BAR
0
END
8Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
9900399+3027
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
9711198+1122
S
S
S
S
S
3
Real MadridReal MadridRMA
9702239+1421
S
S
N
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
96121614+219
N
S
U
S
S
5
Real SociedadReal SociedadRSO
95131717016
S
S
S
N
S
6
FC SevillaFC SevillaSEV
94231416-214
N
U
N
S
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
93241310+311
N
N
U
N
N
8
Celta VigoCelta VigoCEL
9252107+311
S
U
S
U
U
9
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
92521312+111
U
N
U
N
U
10
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
93241018-811
S
N
U
N
N
11
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
723276+19
U
U
U
S
S
12
FC VillarrealFC VillarrealVIL
9234131309
U
N
S
S
N
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
82331217-59
U
U
S
N
S
14
GetafeGetafeGET
9234511-69
U
N
S
N
U
15
EspanyolEspanyolESP
92251112-18
N
U
N
N
S
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
92251325-128
N
U
N
N
S
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LevanteLevanteLEV
81431216-47
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N
U
18
ElcheElcheELC
91441117-67
U
U
S
N
U
19
ValenciaValenciaVAL
9135615-96
U
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N
S
N
20
MalagaMalagaMAL
9045618-124
N
U
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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