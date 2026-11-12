Athletic Bilbao empfängt Real Madrid am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im San Mames in Bilbao.

Das jüngste Liga-Duell der beiden fand im Mai 2026 statt und endete mit einem torreichen 4:2-Sieg für Real Madrid. In den jüngsten direkten Duellen hatte Real Madrid die Oberhand, auch wenn die Partien zwischen den traditionsreichen Rivalen regelmäßig hart umkämpft sind.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Athletic Bilbao gegen Real Madrid wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Real Madrid?

Athletic Bilbao gegen Real Madrid findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im San Mames in Bilbao statt.

La Liga - Spielwoche 15 6. Dez. 2026 - 09:00 San Mames

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Real Madrid kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Athletic Bilbao und Real Madrid gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets für den Heimbereich könnt Ihr direkt über die offizielle Website und die Vorverkaufsstelle von Athletic Bilbao kaufen. Wenn Ihr Tickets für den Gästebereich sucht, könnt Ihr die offiziellen Kanäle von Real Madrid nutzen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente des Erstverkaufs erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Real Madrid?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Athletic Bilbao und Real Madrid im San Mamés:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten (Standardkategorien): Kosten in der Regel etwa 50 bis 130 Euro .

Kosten in der Regel etwa . VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen im Allgemeinen bei etwa 250 bis über 500 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Reguläre Wiederverkaufstickets / Plätze auf dem Oberrang: Beginnen in der Regel bei etwa 150 bis 250 Euro .

Beginnen in der Regel bei etwa . Plätze auf der Längsseite / dem Unterrang / Premium-Tickets im Wiederverkauf: Kosten häufig 300 bis über 500 Euro.

Athletic Bilbao gegen Real Madrid in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Athletic Bilbao gegen Real Madrid: Die Form

Athletic Bilbao hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Sieg in LaLiga gegen Real Sociedad am 1. November. Zuvor gab es einen 4:0-Sieg gegen Getafe und einen 6:1-Sieg gegen AE Prat in der Copa del Rey. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:3 gegen Levante am 21. Oktober. Die Gastgeber erzielten in diesen fünf Spielen 14 Tore und kassierten fünf Gegentreffer.

Real Madrid hat alle fünf seiner letzten Pflichtspiele gewonnen, dabei 14 Tore erzielt und nur sieben Gegentreffer kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg in der Champions League gegen AEK Athen am 4. November. Zuvor gewann Real Madrid in LaLiga mit 3:0 gegen Racing Santander. Zu dieser Serie gehören auch ein 2:1-Auswärtssieg bei Barcelona und ein 4:1-Sieg gegen Sevilla. Das unterstreicht die Konstanz, die Mourinhos Mannschaft in nationalen und europäischen Wettbewerben gezeigt hat.

Athletic Bilbao gegen Real Madrid: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 23. Mai 2026 statt. Real Madrid besiegte Athletic Bilbao dabei in LaLiga mit 4:2. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Real Madrid vier und Athletic Bilbao eines. Der einzige Sieg der Basken war ein 2:1-Heimerfolg im Dezember 2024. Madrid erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore, Athletic sechs.