Athletic Bilbao empfängt Getafe am Sonntag, 25. Oktober 2026, im San Mamés in Bilbao.

Historisch gesehen waren die Duelle bemerkenswert eng und umkämpft. Bei ihren bisherigen Begegnungen in Spaniens höchster Spielklasse war ein Unentschieden das häufigste Ergebnis. Im vorangegangenen Ligaduell im April 2026 gewann Getafe CF im Estadio Coliseum mit 2:0 gegen Athletic Club.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Athletic Bilbao gegen Getafe wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Getafe in LaLiga?

Athletic Bilbao gegen Getafe wird am Sonntag, 25. Oktober 2026, im San Mamés in Bilbao angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 10 25. Okt. 2026 - 09:00 San Mames

Wie kauft man Tickets für Athletic Bilbao gegen Getafe in LaLiga?

Für das Spiel Athletic Bilbao gegen Getafe im San Mamés stehen Euch je nach Verfügbarkeit und Euren Vorlieben mehrere offizielle und alternative Kaufmöglichkeiten offen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Freier Verkauf: Offizielle reguläre Eintrittskarten werden direkt über die offizielle Website von Athletic Club und an den Stadionkassen des San Mamés verkauft. Der freie Verkauf beginnt in der Regel etwa 3 bis 4 Wochen vor dem Spieltag.

Vorverkauf für Club Athletic und Mitglieder: Offizielle Vereinsmitglieder und Inhaber der Fan-Karte „Club Athletic“ erhalten bevorzugten Zugang und können bis zu zwei Tickets pro Person kaufen, üblicherweise 3 bis 4 Tage vor Beginn des freien Verkaufs.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets beim Verein vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Getafe in LaLiga?

Die Ticketpreise für Athletic Bilbao gegen Getafe im San Mamés unterscheiden sich je nach Sitzplatzbereich und Verkaufskanal:

1. Offizielle Vereinspreise

Oberrang und Hintertortribünen (Fondos): 30 bis 55 €

Unterrang und Seitentribünen (Tribuna Principal / Este): 60 bis 110 €

VIP- und Hospitality-Zugang: 180 bis über 300 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Plätze / reguläre Eintrittskarten: 73 bis 85 €

Seitliche Plätze im mittleren Preissegment: 90 bis 150 €

Kategorie 1 und Premium-Tickets im Weiterverkauf: 160 bis über 250 €

Athletic Bilbao gegen Getafe in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Athletic Bilbao gegen Getafe: Die Form

Athletic Bilbao hat in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete am 19. September zu Hause gegen Deportivo Alavés mit einem 0:0, auch gegen Elche spielte Athletic 1:1. Das herausragende Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:0-Heimsieg gegen Atlético Madrid am 5. September. Bilbaos einzige Niederlage gab es im August beim 0:2 gegen Barcelona.

Getafe hat aus seinen letzten fünf LaLiga-Partien einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Zuletzt gewann das Team am 20. September mit 1:0 gegen Málaga und beendete damit eine Serie von zwei Niederlagen in Folge. Davor spielte die Mannschaft von Bordalas sowohl gegen Deportivo de A Coruña als auch gegen Celta Vigo 1:1 und verlor sowohl gegen Real Betis als auch gegen Osasuna mit 0:1.

Athletic Bilbao gegen Getafe: Die jüngsten direkten Duelle

Die bislang letzte Begegnung der beiden Teams fand am 5. April 2026 in LaLiga statt. Getafe gewann zu Hause mit 2:0 gegen Athletic Bilbao. Davor hatte Athletic im Oktober 2025 auswärts bei Getafe mit 1:0 gewonnen. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen stehen für Athletic Bilbao drei Siege und für Getafe einer zu Buche. Hinzu kommt ein Unentschieden: das 1:1 im San Mamés im August 2024.