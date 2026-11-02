Athletic Bilbao empfängt Espanyol am Sonntag, 22. November 2026, im Stadion San Mamés in Bilbao.

In den jüngsten Ligaduellen der LaLiga-Saison 2025/26 hatte Espanyol die Nase vorn: Im Dezember 2025 gewann der Klub auswärts im San Mamés mit 2:1. Auf diesen beeindruckenden Auswärtssieg folgte im Mai 2026, gegen Ende der Saison, ein 2:0-Heimsieg gegen Athletic Bilbao.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Athletic Bilbao gegen Espanyol wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Espanyol?

Das Spiel zwischen Athletic Bilbao und Espanyol beginnt am Sonntag, 22. November 2026, im Stadion San Mamés in Bilbao.

La Liga - Spielwoche 13 20. Nov. 2026 - 15:00 San Mames

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Espanyol kaufen?

Für den Kauf von Tickets für ein LaLiga-Spiel von Athletic Bilbao stehen üblicherweise folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der sicherste und direkteste Weg führt über die offizielle Website von Athletic Club oder, beim Kauf von Tickets für den Gästebereich über dessen Kanäle, über RCD Espanyol. Dort werden Tickets für den freien Verkauf und Kontingente für Mitglieder angeboten.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Espanyol?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Athletic Bilbao und Espanyol im San Mamés, aufgeschlüsselt nach Kategorien:

1. Offizielle Vereinskanäle

Fondo Oberrang (hinter den Toren): Etwa 30 bis 50 Euro .

Etwa . Fondo Unterrang (hinter den Toren): Etwa 45 bis 75 Euro .

Etwa . Lateral / Tribuna Oberrang (Längsseiten): Etwa 60 bis 100 Euro .

Etwa . Lateral / Tribuna Unterrang (Längsseiten): Etwa 100 bis über 160 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubb Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Regulärer Weiterverkauf / Oberränge: Üblicherweise ab etwa 65 bis 85 Euro .

Üblicherweise ab etwa . Premium-Weiterverkauf / Plätze an den Längsseiten: Die Preise liegen leicht zwischen 150 und über 250 Euro.

Athletic Bilbao gegen Espanyol in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Athletic Bilbao gegen Espanyol: Die Form

Athletic Bilbao hat in seinen letzten vier Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste LaLiga-Spiel endete am 21. Oktober mit einer 1:3-Niederlage gegen Levante. Zuvor spielte Athletic auswärts bei Valencia 0:0 und kam früher in der Saison gegen Elche zu einem 1:1. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang in einem Freundschaftsspiel gegen Real Sociedad. Bilbao zeigte sich in einigen Partien widerstandsfähig, hatte in der Liga aber Probleme, regelmäßig Tore zu erzielen.

Espanyol hat eines seiner letzten fünf LaLiga-Spiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gab es eine 0:1-Niederlage gegen Atlético Madrid. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:0 bei Osasuna; zudem musste Espanyol gegen Elche eine deutliche 1:3-Niederlage hinnehmen. In den fünf Spielen erzielte Espanyol fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das zeigt, wie schwer es der Mannschaft fällt, defensiv stabil zu bleiben.

Athletic Bilbao gegen Espanyol: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 13. Mai 2026 statt. Espanyol gewann das LaLiga-Heimspiel gegen Athletic Bilbao mit 2:0. Zuvor hatte Athletic Bilbao im Dezember 2025 auswärts bei Espanyol mit 2:1 gewonnen. In den letzten fünf direkten LaLiga-Duellen holten beide Mannschaften jeweils zwei Siege bei einem Unentschieden. Insgesamt fielen in diesen Spielen zwölf Tore.