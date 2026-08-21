Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoAthletic Bilbao
San Mames
team-logoAtletico Madrid
Book Athletic Bilbao vs Atletico Madrid Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt ihr Tickets für Athletic Bilbao gegen Atletico Madrid: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Athletic Bilbao
Atletico Madrid
La Liga

Athletic Bilbao trifft in La Liga auf Atletico Madrid. So können Sie sich Ihre Tickets sichern

Athletic Bilbao trifft am Samstag, 5. September 2026, in San Mamés in Bilbao auf Atlético Madrid.

Beide spanischen Schwergewichte gehen auf der Suche nach wichtigen Punkten in die Partie, um ihre Position nahe der Tabellenspitze zu festigen. Atlético Madrid hat in diesem Duell zuletzt die Nase vorn, nachdem das Team drei der letzten vier Ligaduelle gegen die Basken gewonnen hat.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid wissen müssen, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in LaLiga?

Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid findet in San Mamés in Bilbao statt, die Anstoßzeit wird in den offiziellen Terminlisten für diese LaLiga-Partie noch bestätigt.

crest
La Liga - Spielwoche 4
San Mames

Wie kann man Tickets für Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid im Stadion San Mamés am 5. September 2026 zu kaufen, gibt es diese wichtigsten Kaufoptionen:

1. Offizieller Vereinskanal

  • Direkt über die Website: Kaufen Sie direkt über das offizielle Ticketportal des Athletic Club.
  • Verkaufsphasen: Der freie Verkauf beginnt nach möglichen anfänglichen Vorrangsphasen für Mitglieder von Club Athletic.
  • Ticketbüro: Tickets, darunter auch spezielle barrierefreie Sitzplatzoptionen, können je nach Verfügbarkeit auch direkt an der Stadionkasse von San Mamés erworben werden.

2. Sekundärmärkte

Falls reguläre Tickets über die offiziellen Kanäle ausverkauft sind, sind Sekundärmarktplätze wie StubHub die richtige Anlaufstelle. Beachten Sie, dass Wiederverkaufspreise je nach Sitzplatzbereich und Marktnachfrage variieren.

Wie viel kosten Tickets für Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in San Mamés hängen davon ab, wo Sie kaufen und welchen Sitzplatzbereich Sie wählen:

1. Offizielle Vereinstickets (Nennwert)

  • Normale Sitzplätze: Tickets zum Nennwert, die direkt vom Athletic Club verkauft werden, beginnen in der Regel bei rund 43 £ bis 60 £ (~50 € – 70 €) für Plätze im Oberrang oder hinter dem Tor (Fondo) und reichen bis zu 103 £ – 137 £+ (~120 € – 160 €+) für zentrale Seitenplätze (Lateral/Tribuna).
  • VIP & Hospitality: Offizielle VIP-Matchday-Experience-Pakete (San Mamés VIP Area) starten in der Regel bei rund 171 £ – 300 £+ (~200 € – 350 €+) und beinhalten bevorzugte Sitzplätze sowie Catering.

2. Sekundärmarktplätze & Ticket-Wiederverkäufer

Aufgrund der hohen Nachfrage bei hochklassigen LaLiga-Spielen variieren die auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub angebotenen Tickets je nach Echtzeit-Marktnachfrage:   

  • Startpreis: Die Preise für Wiederverkaufstickets beginnen bei rund 84 £ – 86 £ (~90 £ – 94 £) für Plätze im Oberrang oder allgemeine Sitzplätze.   
  • Durchschnittspreis: Der Durchschnittspreis über die Standardkategorien hinweg liegt je nach Nähe zum Spielfeld bei rund 183 £ – 330 £.
  • Premium- & VIP-Wiederverkauf: Zentrale Plätze im Unterrang und Hospitality-Wiederverkaufsoptionen reichen von 513 £ bis über 733 £+.

Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid

Die letzten fünf Spiele von Athletic Bilbao fanden allesamt in der Vorbereitung statt und brachten eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete am 14. August mit einer 0:1-Niederlage gegen Atalanta, zudem verlor das Team am 9. August mit 1:3 gegen Marseille. Siege gegen Burgos CF und Racing Santander, beide mit 3:0, sorgten für positivere Momente, während ein 2:2 gegen Eibar das Vorbereitungsprogramm abrundete. Bilbao erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte sechs.

Atlético Madrids letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, keine Unentschieden und zwei Niederlagen hervor, wobei das jüngste Ergebnis ein Pflichtspielerfolg war: ein 2:0-Sieg in LaLiga gegen Malaga am 19. August. In der Vorbereitung gab es einen 2:1-Sieg gegen Marseille und ein 4:1 gegen Getafe, doch Niederlagen gegen Manchester City (1:3) und Manchester United (1:2) offenbarten Schwachstellen. In diesen fünf Spielen erzielte Atlético zehn Tore und kassierte sieben.

ATH

ATH - Form

ATA
N1-0
RZA
N3-1
SEV
N1-3
BAR
N2-0
CEL
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ATM

ATM - Form

MCI
N3-1
OM
S1-2
MAL
S2-0
VIL
U2-2
SEV
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 25. April 2026 statt, als Atlético Madrid zu Hause in LaLiga mit 3:2 gewann. Davor besiegte Athletic Bilbao Atlético im Dezember 2025 in San Mamés mit 1:0. In den letzten fünf LaLiga-Duellen hat Atlético Madrid dreimal gewonnen und Athletic Bilbao einmal, hinzu kommen ein weiterer Sieg von Atlético im März 2025 sowie ein Auswärtssieg von Atlético in San Mamés im August 2024.

Head to Head

Athletic BilbaoUnentschiedenAtletico Madrid
1
0
4
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
2
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
END
La Liga
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
3
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
1
END
4Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Athletic Bilbao gegen Atlético Madrid: Tabelle

In der frühen LaLiga-Tabelle 2026/27 liegt Atlético Madrid nach dem Sieg am ersten Spieltag auf Platz drei, während Athletic Bilbao Zehnter ist.

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen