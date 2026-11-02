Aston Villa empfängt Sunderland am Samstag, 21. November 2026, im Villa Park in Birmingham.

In den jüngsten direkten Duellen hatte Aston Villa die Nase vorn und ist seit vier Spielen gegen Sunderland ungeschlagen. Das letzte Aufeinandertreffen in der Premier League am 19. April 2026 endete nach einem packenden Sieben-Tore-Spiel im Villa Park mit einem knappen 4:3-Sieg für Aston Villa.

GOAL erklärt Euch alles, was Ihr über den Ticketkauf für Aston Villa gegen Sunderland wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann findet Aston Villa gegen Sunderland in der Premier League statt?

Aston Villa gegen Sunderland findet am Samstag, 21. November 2026, im Villa Park in Birmingham statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Villa Park

Wie kann man Tickets für Aston Villa gegen Sunderland in der Premier League kaufen?

Für den Ticketkauf für Aston Villa gegen Sunderland gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticket-Websites von Aston Villa und Sunderland kaufen. Das ist der sicherste und zuverlässigste Weg, Plätze zum regulären Preis zu bekommen, sofern Ihr die Voraussetzungen hinsichtlich Mitgliedschaft oder Treuepunkten erfüllt.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die Vereine vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Aston Villa gegen Sunderland in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Sunderland unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Sie kosten in der Regel zwischen 49 und 99 Pfund .

Sie kosten in der Regel zwischen . Ermäßigte Tickets: Die ermäßigten Preise für Menschen ab 66 Jahren, junge Erwachsene unter 21 Jahren und Angehörige der Streitkräfte liegen in der Regel zwischen 41 und 89 Pfund .

Die ermäßigten Preise für Menschen ab 66 Jahren, junge Erwachsene unter 21 Jahren und Angehörige der Streitkräfte liegen in der Regel zwischen . Hospitality- und VIP-Pakete: Offizielle Hospitality-Angebote und Lounge-Erlebnisse am Spieltag beginnen bei über 130 Pfund und können je nach Gastronomie- und Sitzplatzkategorie deutlich teurer sein.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Tickets im Wiederverkauf: Tickets für reguläre Plätze auf den oberen Rängen oder hinter den Toren werden je nach Gesamtnachfrage meist ab etwa 71 Pfund angeboten.

Tickets für reguläre Plätze auf den oberen Rängen oder hinter den Toren werden je nach Gesamtnachfrage meist ab etwa angeboten. Premiumplätze im Wiederverkauf: Plätze mit besonders guter Sicht an den Längsseiten oder auf den unteren Rängen näher am Spielfeld kosten häufig 200 bis über 400 Pfund.

Aston Villa gegen Sunderland in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Aston Villa und Sunderland

Aston Villa geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Villa in der Premier League mit 1:0 bei Newcastle United, nachdem die Mannschaft zuvor Fenerbahce in der Champions League mit 6:0 besiegt hatte. In diesem Zeitraum holte Villa auch einen 3:2-Auswärtssieg bei Tottenham Hotspur. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft 14 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Die einzigen Punkte ließ sie beim 2:2 gegen Brentford liegen.

Sunderland reist mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen an. Zuletzt verlor die Mannschaft in der Premier League mit 0:2 bei Bournemouth, nachdem sie zuvor in der Europa League mit 2:1 bei Torreense gewonnen hatte. Das Team von Le Bris erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Die Premier-League-Niederlagen gegen Bournemouth, Brighton und Manchester City unterstreichen die schwankende Form in der heimischen Liga.

Aston Villa gegen Sunderland: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 19. April 2026 in der Premier League aufeinander. Aston Villa gewann die torreiche Partie im Villa Park mit 4:3 gegen Sunderland. Davor trennten sich die Mannschaften im September 2025 im Stadium of Light mit 1:1. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen weist Villa die bessere Bilanz auf. Dazu zählen auch zwei Begegnungen in der Championship in den Jahren 2017 und 2018, die Villa gewann.