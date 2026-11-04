Aston Villa empfängt Sunderland am Samstag, 21. November 2026, im Villa Park in Birmingham.

In den jüngsten direkten Duellen hatte Aston Villa die Oberhand und blieb in den letzten vier Spielen gegen Sunderland ungeschlagen. Das jüngste Aufeinandertreffen in der Premier League am 19. April 2026 war ein packendes Spiel mit sieben Toren im Villa Park, das Aston Villa knapp mit 4:3 gewann.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Aston Villa gegen Sunderland wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Sunderland?

Aston Villa gegen Sunderland findet am Samstag, 21. November 2026, im Villa Park in Birmingham statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 10:00 Villa Park

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Sunderland kaufen?

Für den Kauf von Tickets für Aston Villa gegen Sunderland gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Sie können Tickets direkt über die offiziellen Ticket-Websites von Aston Villa und Sunderland kaufen. Das ist der sicherste und zuverlässigste Weg, Plätze zum regulären Preis zu erhalten (vorbehaltlich der Mitgliedschaftskriterien oder erforderlicher Treuepunkte).

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem regulären Verkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Sunderland?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Sunderland variieren je nachdem, ob Sie über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Kosten in der Regel zwischen 49 und 99 £ .

Kosten in der Regel zwischen . Ermäßigte Tickets: Die ermäßigten Preise für Menschen ab 66 Jahren, junge Erwachsene unter 21 Jahren und Angehörige der Streitkräfte liegen in der Regel zwischen 41 und 89 £ .

Die ermäßigten Preise für Menschen ab 66 Jahren, junge Erwachsene unter 21 Jahren und Angehörige der Streitkräfte liegen in der Regel zwischen . Hospitality- und VIP-Pakete: Offizielle Hospitality-Angebote und der Zugang zu Lounges am Spieltag beginnen bei über 130 £. Je nach Verpflegung und Sitzplatzkategorie können die Preise deutlich höher liegen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, werden sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu Preisen angeboten, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Tickets im Weiterverkauf: Reguläre Eintrittskarten für Plätze im Oberrang oder an der kurzen Spielfeldseite beginnen je nach Gesamtnachfrage üblicherweise bei etwa 71 £ .

Reguläre Eintrittskarten für Plätze im Oberrang oder an der kurzen Spielfeldseite beginnen je nach Gesamtnachfrage üblicherweise bei etwa . Premium-Plätze im Weiterverkauf: Plätze mit besonders guter Sicht von der langen Spielfeldseite oder im Unterrang näher am Spielfeld kosten häufig 200 bis über 400 £.

Aston Villa gegen Sunderland in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Aston Villa gegen Sunderland: Die aktuelle Form

Aston Villa geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Villa in der Premier League mit 1:0 bei Newcastle United, nachdem das Team zuvor Fenerbahce in der Champions League mit 6:0 besiegt hatte. In diesem Zeitraum gelang Villa auch ein 2:3-Sieg bei Tottenham Hotspur. In den fünf Spielen erzielte das Team 14 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Die einzigen Punktverluste gab es beim 2:2 gegen Brentford.

Sunderland reist mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen an. Zuletzt verlor das Team in der Premier League mit 0:2 bei Bournemouth. Zuvor hatte es in der Europa League mit 2:1 bei Torreense gewonnen. Le Bris’ Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Die Premier-League-Niederlagen gegen Bournemouth, Brighton und Manchester City verdeutlichen die schwankende Form des Teams in der heimischen Liga.

Aston Villa gegen Sunderland: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 19. April 2026 in der Premier League aufeinander. Aston Villa gewann die torreiche Partie im Villa Park mit 4:3 gegen Sunderland. Davor trennten sich die Teams im September 2025 im Stadium of Light mit 1:1. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen weist Villa die bessere Bilanz auf. Dazu zählen auch zwei Begegnungen in der Championship 2017 und 2018, die Villa gewann.