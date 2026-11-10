Aston Villa empfängt Everton am Mittwoch, 2. Desember 2026, im Villa Park in Birmingham.

Die jüngsten direkten Duelle in der Premier League waren taktisch geprägte, umkämpfte Partien. Everton gewann im Villa Park knapp mit 1:0. Vor diesem hart erkämpften Auswärtssieg trennten sich die beiden Teams im September 2025 im Goodison Park nach einer vorsichtigen Partie 0:0.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über den Kauf von Tickets für Aston Villa gegen Everton wissen müsst: wo Ihr sie bekommt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Aston Villa gegen Everton in der Premier League?

Aston Villa gegen Everton wird am Mittwoch, 2. Desember 2026, im Villa Park in Birmingham angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 13 2. Dez. 2026 - 15:15 Villa Park

Wie kann man Tickets für Aston Villa gegen Everton in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Everton gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Website von Aston Villa (für Heimfans) oder das offizielle Ticketportal von Everton (für Gästefans) kaufen, sofern Ihr die erforderliche Klubmitgliedschaft besitzt und die Kriterien für Treuepunkte erfüllt.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Aston Villa gegen Everton in der Premier League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Everton:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

Reguläre Tickets für Erwachsene: Kosten etwa 61 bis 115 Pfund .

Kosten etwa . Ermäßigte Tickets: Kosten in der Regel etwa 46,50 bis 88 Pfund .

Kosten in der Regel etwa . Tickets für Kinder und Jugendliche: Kosten ab etwa 29,50 Pfund .

Kosten ab etwa . Erforderliche Klubmitgliedschaft: Kostet insgesamt etwa 59,95 Pfund.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Einstiegspreise beim Wiederverkauf: Beginnen in der Regel bei etwa 65 bis 82 Pfund .

Beginnen in der Regel bei etwa . Durchschnittliche Marktpreise: Beginnen in der Regel bei etwa 115 bis 180 Pfund .

Beginnen in der Regel bei etwa . Hospitality-Pakete: Kosten ab 120 Pfund.

Aston Villa gegen Everton in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Aston Villa gegen Everton: Die aktuelle Form

Aston Villa hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt gelang ein 2:1-Sieg in der Premier League gegen Manchester City. In diesem Zeitraum gewann Villa zudem in der Champions League mit 6:0 gegen Fenerbahce. In den fünf Partien erzielte Villa 13 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Die einzigen liegen gelassenen Punkte gab es beim 2:2 in Brentford.

Everton hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Arsenal in der Premier League. In diesem Zeitraum verlor Everton zudem mit 0:2 gegen Chelsea. Das Team spielte 2:2 gegen Hull City und gewann zuvor gegen Ipswich Town und Wolverhampton Wanderers.

Aston Villa gegen Everton: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Teams trafen zuletzt im Januar 2026 aufeinander. Damals gewann Everton in der Premier League im Villa Park mit 1:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Aston Villa mit zwei Siegen gegenüber einem Erfolg von Everton die bessere Bilanz. Zwei Partien endeten unentschieden. Villas herausragendes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:2-Heimsieg im September 2024.