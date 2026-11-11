Aston Villa empfängt Crystal Palace am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Villa Park in Birmingham.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 7. Januar 2026 statt und endete nach einer umkämpften Partie im Selhurst Park mit einem 0:0. Zuvor hatte Crystal Palace im August 2025 im Villa Park einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Aston Villa gefeiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Aston Villa gegen Crystal Palace wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Crystal Palace?

Aston Villa gegen Crystal Palace beginnt am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Villa Park in Birmingham.

Premier League - Spielwoche 14 5. Dez. 2026 - 10:00 Villa Park

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Crystal Palace kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Crystal Palace gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Aston Villa: Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal von Aston Villa gekauft werden. Je nach Verkaufsphase und Verfügbarkeit ist dafür in der Regel eine Claret-Mitgliedschaft oder eine Dauerkarte erforderlich.

Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal von Aston Villa gekauft werden. Je nach Verkaufsphase und Verfügbarkeit ist dafür in der Regel eine Claret-Mitgliedschaft oder eine Dauerkarte erforderlich. Offizielle Ticketbörse von Crystal Palace: Gästefans können über das offizielle Ticketkontingent von Crystal Palace Karten beantragen. Die Vergabe richtet sich nach Treuepunkten und dem Status als Dauerkarteninhaber.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Aston Villa gegen Crystal Palace?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Crystal Palace:

1. Offizielle Vereinskanäle

Tickets für Erwachsene: Kosten zwischen 44,50 und 75 Pfund .

Kosten zwischen . Ermäßigte Tickets: Kosten zwischen 22 und 75 Pfund .

Kosten zwischen . Tickets für Kinder und Jugendliche: Sind ab 13,50 Pfund erhältlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Reguläre Eintrittskarten: Beginnen bei etwa 190 Pfund .

Beginnen bei etwa . Premium-Sitzplätze und Hospitality-Angebote: Kosten zwischen 121 und über 700 Pfund.

Aston Villa gegen Crystal Palace in der Premier League: Alles Wissenswerte

Aston Villa gegen Crystal Palace: Die Form

Aston Villa hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor Villa in der Champions League mit 0:3 gegen Barcelona, nachdem es zuvor in der Premier League ein 1:1 gegen Fulham gegeben hatte. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 2:1-Sieg gegen Manchester City in der Premier League. In den fünf Spielen erzielte Villa sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Crystal Palace kommt aus den vergangenen fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor Palace in der Premier League mit 0:2 gegen Tottenham Hotspur. Den einzigen Sieg in diesem Zeitraum gab es im Carabao Cup gegen Fulham. In der Premier League unterlag Palace Brighton mit 0:5. In den fünf Partien erzielte die Mannschaft vier Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Aston Villa gegen Crystal Palace: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 7. Januar 2026 in der Premier League aufeinander. Im Selhurst Park trennten sich Crystal Palace und Aston Villa 0:0. Davor empfing Aston Villa Crystal Palace im August 2025 und verlor im Villa Park mit 0:3. In den vergangenen fünf erfassten direkten Duellen hat Crystal Palace mit drei Siegen gegenüber keinem Sieg von Villa und zwei Unentschieden die bessere Bilanz. Dazu zählen ein 3:0-Sieg im FA Cup im Selhurst Park im April 2025 und ein 4:1-Sieg in der Premier League im Februar 2025.