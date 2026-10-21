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Champions League
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So bekommt Ihr Tickets für AS Rom gegen Slovan Bratislava: Champions-League-Ticketpreise, Spielinfos, kurzfristiger Ticketverkauf und mehr

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Roma trifft in der Champions League auf Slovan Bratislava. So sichert ihr euch Tickets.

Beide Teams treffen im neuen, erweiterten Ligaphasenformat aufeinander. Drei Punkte sind dabei entscheidend, um sich einen Platz in der K.-o.-Phase zu sichern. Es ist ihr erstes offizielles Duell auf europäischer Ebene seit ihrer Europa-League-Qualifikation mit Hin- und Rückspiel im August 2011.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Roma gegen Slovan Bratislava beginnt am Dienstag, 20. Oktober 2026, im Stadio Olimpico in Rom.

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Champions League - Spielwoche 3
Stadio Olimpico, Rome

Wie kann man Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League kaufen?

Wo Sie Tickets für AS Roma gegen ŠK Slovan Bratislava kaufen können, hängt davon ab, ob Sie im Heimbereich des Stadio Olimpico sitzen oder sich den Gästefans anschließen möchten:

1. Offizielles Ticketportal von AS Roma

  • Reguläre Sitzplätze: Am einfachsten ist der Kauf direkt über den offiziellen Online-Ticketshop von AS Roma. Die Tickets werden in mehreren Phasen freigegeben. Dauerkarteninhaber und offizielle Vereinsmitglieder erhalten Zugang, bevor der Verkauf für die Allgemeinheit beginnt.

2. Gästekontingent (ŠK Slovan Bratislava)

  • Gästeblock: Auswärtsfans, die im vorgesehenen Gästebereich (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) sitzen möchten, müssen ihre Tickets direkt über die offiziellen Kanäle von ŠK Slovan Bratislava oder autorisierte Fangruppen beziehen, nicht über die Website des gastgebenden Vereins.

Wie viel kosten Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Die Ticketpreise für AS Roma gegen ŠK Slovan Bratislava in der UEFA Champions League im Stadio Olimpico variieren je nach Kategorie und Verkaufsplattform:

1. Reguläre Tickets über AS Roma (Originalpreis)

Beim Kauf direkt über das offizielle Portal von AS Roma entsprechen die Ticketpreise üblicherweise den gängigen Preisstufen für die Champions League:

  • Curva Sud / Curva Nord (hinter dem Tor): 30 bis 50 €
  • Distinti (Eckbereiche): 50 bis 80 €
  • Tribuna Tevere (Seitentribüne): 80 bis 130 €
  • Tribuna Monte Mario (Haupttribüne): 120 bis über 200 €

2. Zweitmarkt für Tickets

Falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub je nach Nachfrage und Sitzplatzlage Tickets in folgenden Preisspannen an:

  • Einstiegspreis: Tickets aus dem Weiterverkauf sind derzeit für den einfachen Eintritt ab etwa 100 bis 105 € erhältlich.
  • Durchschnittlicher Weiterverkaufspreis: Plätze in mittleren Preiskategorien und auf zentralen Tribünen kosten in der Regel zwischen 140 und 250 € pro Ticket.

Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League: Alles Wissenswerte

Roma gegen Slovan Bratislava: Die Form

Roma holte in den vergangenen fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden. Zuletzt spielte das Team in der Serie A 2:2 gegen Inter Mailand, nachdem es zur Halbzeit mit 2:0 geführt hatte. Davor gewann Roma auswärts mit 2:0 gegen Torino und spielte in der Champions League 1:1 gegen Fenerbahçe. In diesen fünf Spielen erzielte Roma acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Slovan Bratislava gewann zwei seiner vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Zuletzt gab es in der höchsten slowakischen Spielklasse einen 2:1-Sieg gegen Komarno. Im vorherigen Champions-League-Spiel unterlag Slovan allerdings Paris Saint-Germain mit 1:6. In diesem Zeitraum spielte das Team in der Liga zudem 3:3 gegen Žilina und kassierte über die fünf Partien hinweg neun Gegentore.

ROM

ROM - Form

TOR
S0-2
INT
U2-2
COM
U0-0
RMA
N3-4
GEN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SBR

SBR - Form

MIT
S1-3
KOM
S1-2
SKA
U1-1
VFB
N0-3
TRN
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Roma gegen Slovan Bratislava: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Klubs trafen zuvor zweimal aufeinander, beide Male im Rahmen der Europa-League-Qualifikation im August 2011. Das Duell war ausgeglichen: Slovan gewann das Hinspiel in Bratislava mit 1:0, ehe Roma im Rückspiel zu Hause 1:1 spielte. Die Bilanz aus diesen beiden Begegnungen ist ausgeglichen, mit jeweils einem Sieg für beide Seiten. Insgesamt endete das Duell nach Hin- und Rückspiel 2:1 für Slovan.

Head to Head

AS RomUnentschiedenSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
END
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
1Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
7
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
8
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
12
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
13
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
14
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
16
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
17
ComoComoCOM
210164+23
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
21
LensLensRCL
210134-13
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
24
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
27
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
29
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
30
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
31
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
32
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
33
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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