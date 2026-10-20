Beide Teams treffen im neu eingeführten, erweiterten Format der Ligaphase aufeinander. Drei Punkte sind dabei entscheidend, um sich einen Platz in der K.-o.-Phase zu sichern. Es ist ihr erstes offizielles Duell auf europäischer Bühne seit der Europa-League-Qualifikation im August 2011, als sie in Hin- und Rückspiel aufeinandertrafen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Roma gegen Slovan Bratislava findet am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, im Stadio Olimpico in Rom statt.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Stadio Olimpico, Rome

Wie kauft man Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Wie Sie Tickets für AS Roma gegen ŠK Slovan Bratislava kaufen, hängt davon ab, ob Sie im Stadio Olimpico im Heimbereich sitzen oder sich den Gästefans anschließen möchten:

1. Offizielles Ticketportal der AS Roma

Reguläre Sitzplätze: Am direktesten ist der Kauf über den offiziellen Online-Ticketshop der AS Roma. Die Tickets werden in mehreren Phasen verkauft: Dauerkarteninhaber und offizielle Vereinsmitglieder erhalten zuerst Zugang, bevor der Verkauf für die Allgemeinheit beginnt.

2. Gästekontingent (ŠK Slovan Bratislava)

Gästebereich: Gästefans, die im zugewiesenen Bereich ( Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti ) sitzen möchten, müssen ihre Tickets direkt über die offiziellen Vereinskanäle von ŠK Slovan Bratislava oder autorisierte Fangruppen beziehen, nicht über die Website des Gastgebers.

Wie viel kosten Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Die Ticketpreise für AS Roma gegen ŠK Slovan Bratislava in der UEFA Champions League im Stadio Olimpico variieren je nach Kategorie und Verkaufsplattform:

1. Reguläre Tickets der AS Roma zum Originalpreis

Beim Kauf direkt über das offizielle Portal der AS Roma entsprechen die Ticketpreise in der Regel den üblichen Preiskategorien für die Champions League:

Curva Sud / Curva Nord (hinter dem Tor): 30 bis 50 Euro

Distinti (Eckbereiche): 50 bis 80 Euro

Tribuna Tevere (Seitentribüne): 80 bis 130 Euro

Tribuna Monte Mario (Haupttribüne): 120 bis über 200 Euro

2. Zweitmarkt für Tickets

Falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub je nach Nachfrage und Sitzplatzlage Tickets in folgenden Preisspannen an:

Einstiegspreis: Tickets aus dem Weiterverkauf sind für einfache Plätze derzeit ab etwa 100 bis 105 Euro erhältlich.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Plätze in mittleren Preiskategorien und auf den zentralen Tribünen kosten in der Regel zwischen 140 und 250 Euro pro Ticket.

Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League: Alles Wissenswerte

Roma gegen Slovan Bratislava: Die Form

Roma hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden verbucht. Zuletzt spielte das Team in der Serie A gegen Inter Mailand 2:2, nachdem es zur Halbzeit mit 2:0 geführt hatte. Zuvor gewann Roma auswärts bei Torino mit 2:0 und spielte in der Champions League gegen Fenerbahçe 1:1. In diesen fünf Partien erzielte Roma acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Slovan Bratislava hat von den letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gelang in der höchsten slowakischen Spielklasse ein 2:1-Sieg gegen Komarno. Im vorherigen Champions-League-Spiel unterlag Slovan allerdings Paris Saint-Germain mit 1:6. In diesem Zeitraum spielte das Team in der Liga zudem 3:3 gegen Žilina und kassierte in den fünf Partien insgesamt neun Gegentore.

Roma gegen Slovan Bratislava: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuvor zweimal aufeinander, beide Male in der Europa-League-Qualifikation im August 2011. Das Duell war umkämpft: Slovan gewann das Hinspiel in Bratislava mit 1:0, bevor Roma im Rückspiel zu Hause 1:1 spielte. Die Bilanz der beiden Begegnungen ist ausgeglichen, wobei jede Mannschaft einen Sieg verbuchte und Slovan das Duell insgesamt mit 2:1 für sich entschied.