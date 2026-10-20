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Champions League
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So bekommt ihr Tickets für AS Rom gegen Slovan Bratislava: Champions-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkauf und mehr

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Roma trifft in der Champions League auf Slovan Bratislava. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Beide Teams treffen im neu eingeführten, erweiterten Format der Ligaphase aufeinander. Drei Punkte sind dabei entscheidend, um sich einen Platz in der K.-o.-Phase zu sichern. Es ist ihr erstes offizielles Duell auf europäischer Bühne seit der Europa-League-Qualifikation im August 2011, als sie in Hin- und Rückspiel aufeinandertrafen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Roma gegen Slovan Bratislava findet am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, im Stadio Olimpico in Rom statt.

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Champions League - Spielwoche 3
Stadio Olimpico, Rome

Wie kauft man Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Wie Sie Tickets für AS Roma gegen ŠK Slovan Bratislava kaufen, hängt davon ab, ob Sie im Stadio Olimpico im Heimbereich sitzen oder sich den Gästefans anschließen möchten:

1. Offizielles Ticketportal der AS Roma

  • Reguläre Sitzplätze: Am direktesten ist der Kauf über den offiziellen Online-Ticketshop der AS Roma. Die Tickets werden in mehreren Phasen verkauft: Dauerkarteninhaber und offizielle Vereinsmitglieder erhalten zuerst Zugang, bevor der Verkauf für die Allgemeinheit beginnt.

2. Gästekontingent (ŠK Slovan Bratislava)

  • Gästebereich: Gästefans, die im zugewiesenen Bereich (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti) sitzen möchten, müssen ihre Tickets direkt über die offiziellen Vereinskanäle von ŠK Slovan Bratislava oder autorisierte Fangruppen beziehen, nicht über die Website des Gastgebers.

Wie viel kosten Tickets für Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League?

Die Ticketpreise für AS Roma gegen ŠK Slovan Bratislava in der UEFA Champions League im Stadio Olimpico variieren je nach Kategorie und Verkaufsplattform:

1. Reguläre Tickets der AS Roma zum Originalpreis

Beim Kauf direkt über das offizielle Portal der AS Roma entsprechen die Ticketpreise in der Regel den üblichen Preiskategorien für die Champions League:

  • Curva Sud / Curva Nord (hinter dem Tor): 30 bis 50 Euro
  • Distinti (Eckbereiche): 50 bis 80 Euro
  • Tribuna Tevere (Seitentribüne): 80 bis 130 Euro
  • Tribuna Monte Mario (Haupttribüne): 120 bis über 200 Euro

2. Zweitmarkt für Tickets

Falls die offiziellen Tickets ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub je nach Nachfrage und Sitzplatzlage Tickets in folgenden Preisspannen an:

  • Einstiegspreis: Tickets aus dem Weiterverkauf sind für einfache Plätze derzeit ab etwa 100 bis 105 Euro erhältlich.
  • Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Plätze in mittleren Preiskategorien und auf den zentralen Tribünen kosten in der Regel zwischen 140 und 250 Euro pro Ticket.

Roma gegen Slovan Bratislava in der Champions League: Alles Wissenswerte

Roma gegen Slovan Bratislava: Die Form

Roma hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege und zwei Unentschieden verbucht. Zuletzt spielte das Team in der Serie A gegen Inter Mailand 2:2, nachdem es zur Halbzeit mit 2:0 geführt hatte. Zuvor gewann Roma auswärts bei Torino mit 2:0 und spielte in der Champions League gegen Fenerbahçe 1:1. In diesen fünf Partien erzielte Roma acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Slovan Bratislava hat von den letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gelang in der höchsten slowakischen Spielklasse ein 2:1-Sieg gegen Komarno. Im vorherigen Champions-League-Spiel unterlag Slovan allerdings Paris Saint-Germain mit 1:6. In diesem Zeitraum spielte das Team in der Liga zudem 3:3 gegen Žilina und kassierte in den fünf Partien insgesamt neun Gegentore.

ROM

ROM - Form

TOR
S0-2
INT
U2-2
COM
U0-0
RMA
N3-4
GEN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SBR

SBR - Form

MIT
S1-3
KOM
S1-2
SKA
U1-1
VFB
N0-3
TRN
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Roma gegen Slovan Bratislava: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuvor zweimal aufeinander, beide Male in der Europa-League-Qualifikation im August 2011. Das Duell war umkämpft: Slovan gewann das Hinspiel in Bratislava mit 1:0, bevor Roma im Rückspiel zu Hause 1:1 spielte. Die Bilanz der beiden Begegnungen ist ausgeglichen, wobei jede Mannschaft einen Sieg verbuchte und Slovan das Duell insgesamt mit 2:1 für sich entschied.

Head to Head

AS RomUnentschiedenSlovan Bratislava
0
1
1
Europa League Qualification
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
END
Europa League Qualification
Slovan Bratislava badge
Slovan Bratislava
SBR
1
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
1Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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