Arsenal Hotspur empfängt Manchester City am Sonntag, dem 29. November 2026, im Emirates Stadium in London.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 16. August 2026 im FA Community Shield statt. Arsenal gewann deutlich mit 3:0. Im letzten Premier-League-Duell im April 2026 setzte sich Manchester City im Etihad Stadium knapp mit 2:1 durch.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Arsenal gegen Manchester City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Arsenal gegen Manchester City?

Arsenal gegen Manchester City findet am Sonntag, dem 29. November 2026, im Emirates Stadium in London statt.

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Manchester City kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website des Arsenal FC: Fans mit einer Red-, Silver- oder Junior-Mitgliedschaft können an der Ticketverlosung für Heimspiele im Emirates Stadium teilnehmen. Verbleibende Tickets werden nach der Verlosung üblicherweise über die offizielle Ticket-Exchange-Plattform für Mitglieder angeboten.

Fans mit einer Red-, Silver- oder Junior-Mitgliedschaft können an der Ticketverlosung für Heimspiele im Emirates Stadium teilnehmen. Verbleibende Tickets werden nach der Verlosung üblicherweise über die offizielle Ticket-Exchange-Plattform für Mitglieder angeboten. Offizielle Website des Manchester City FC: Wer die Auswärtsmannschaft unterstützt, findet im offiziellen Ticketportal von Manchester City Informationen zum Gästekontingent und zu den Voraussetzungen für Dauerkarteninhaber und offizielle Mitglieder.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Manchester City?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Über die Verlosung erhältliche reguläre Tickets: Je nach Sitzplatzbereich und Spielkategorie kosten sie ungefähr 28 Pfund bis über 100 Pfund .

Je nach Sitzplatzbereich und Spielkategorie kosten sie ungefähr bis über . Club Level (VIP / Hospitality): Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 250 bis über 400 Pfund pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den regulären Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze im Weiterverkauf: Für Plätze im Oberrang oder andere reguläre Sitzplätze beginnen die Preise in der Regel bei etwa 100 bis über 200 Pfund .

Für Plätze im Oberrang oder andere reguläre Sitzplätze beginnen die Preise in der Regel bei etwa . Premiumplätze / Unterrang im Weiterverkauf: Je nachdem, wie nah der Spieltermin ist und wie hoch die Nachfrage insgesamt ausfällt, kosten die Tickets zwischen 300 Pfund und über 700 Pfund pro Stück.

Arsenal gegen Manchester City in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Arsenal gegen Manchester City: Die aktuelle Form

Arsenal hat in den letzten fünf Pflichtspielen viermal gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Eine Niederlage gab es nicht. Zuletzt gewann Arsenal in der Premier League mit 2:0 gegen Everton. Auch auswärts bei Nottingham Forest gelang in der Liga ein 1:0-Sieg. In der Champions League spielte Arsenal in diesem Zeitraum 2:2 gegen Bayern München. Insgesamt erzielte das Team in den fünf Partien zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Manchester City hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Aston Villa in der Premier League. In der Champions League verlor City zudem mit 2:4 gegen Paris Saint-Germain. Im selben Zeitraum gewann City auswärts mit 3:0 gegen Liverpool und schlug AEK Athen im Europapokal deutlich mit 5:1.

Arsenal gegen Manchester City: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften war das Spiel im Community Shield am 16. August 2026, das Arsenal mit 3:0 gewann. Das vorherige Premier-League-Duell fand im April 2026 statt. Manchester City siegte im Etihad Stadium mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Arsenal zwei und City ebenfalls zwei. Eine Partie endete unentschieden.