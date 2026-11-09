Arsenal Hotspur empfängt Manchester City am Sonntag, dem 29. November 2026, im Emirates Stadium in London.

Das jüngste Duell fand am 16. August 2026 im FA Community Shield statt. Arsenal feierte dabei einen überzeugenden 3:0-Sieg. Beim letzten Aufeinandertreffen in der Premier League im April 2026 setzte sich Manchester City im Etihad Stadium knapp mit 2:1 durch.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Arsenal gegen Manchester City wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City statt?

Arsenal gegen Manchester City findet am Sonntag, dem 29. November 2026, im Emirates Stadium in London statt.

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City kaufen?

Für den Ticketkauf zum Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website des Arsenal FC: Fans mit einer Red-, Silver- oder Junior-Mitgliedschaft können an der Ticketverlosung für Heimspiele im Emirates Stadium teilnehmen. Verbleibende Tickets werden nach der Verlosung in der Regel über die offizielle Ticket-Exchange-Plattform für Mitglieder angeboten.

Fans mit einer Red-, Silver- oder Junior-Mitgliedschaft können an der Ticketverlosung für Heimspiele im Emirates Stadium teilnehmen. Verbleibende Tickets werden nach der Verlosung in der Regel über die offizielle Ticket-Exchange-Plattform für Mitglieder angeboten. Offizielle Website des Manchester City FC: Wer die Gastmannschaft unterstützt, sollte im offiziellen Ticketportal von Manchester City nach Informationen zum Gästekontingent und zu den Voraussetzungen für Dauerkarteninhaber und offizielle Mitglieder bei Auswärtsspielen schauen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City?

Die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Eintrittskarten aus der Verlosung: Je nach Sitzplatzbereich und Spielkategorie liegen die Preise bei etwa 28 Pfund bis über 100 Pfund .

Je nach Sitzplatzbereich und Spielkategorie liegen die Preise bei etwa bis über . Club Level (VIP / Hospitality): Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 250 bis über 400 Pfund pro Person.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze im Weiterverkauf: Für Plätze im Oberrang oder reguläre Sitzplätze beginnen die Preise in der Regel bei etwa 100 bis über 200 Pfund .

Für Plätze im Oberrang oder reguläre Sitzplätze beginnen die Preise in der Regel bei etwa . Premiumplätze / Plätze im Unterrang im Weiterverkauf: Je nachdem, wie nah das Spiel bevorsteht und wie hoch die Gesamtnachfrage ist, liegen die Preise zwischen 300 Pfund und über 700 Pfund pro Ticket.

Arsenal gegen Manchester City in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Arsenal und Manchester City

Arsenal hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Eine Niederlage gab es nicht. Zuletzt gewann Arsenal in der Premier League mit 2:0 gegen Everton und setzte sich in der Liga auch auswärts mit 1:0 gegen Nottingham Forest durch. In diesem Zeitraum spielte Arsenal in der Champions League 2:2 gegen Bayern München. Insgesamt erzielte die Mannschaft in den fünf Partien zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Manchester City hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt unterlag City in der Premier League Aston Villa mit 1:2. In der Champions League gab es zudem eine 2:4-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. Im selben Zeitraum gewann City auswärts mit 3:0 gegen Liverpool und fertigte AEK Athen im Europapokal mit 5:1 ab.

Arsenal gegen Manchester City: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 16. August 2026 im Community Shield statt. Arsenal gewann mit 3:0. Das vorherige Duell in der Premier League im April 2026 entschied Manchester City im Etihad Stadium mit 2:1 für sich. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Arsenal zweimal, City ebenfalls zweimal. Eine Partie endete unentschieden.