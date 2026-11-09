Arsenal empfängt Manchester City am Sonntag, dem 29. November 2026, im Emirates Stadium in London.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 16. August 2026 im FA Community Shield statt. Arsenal setzte sich dabei deutlich mit 3:0 durch. Im letzten Premier-League-Duell im April 2026 gewann Manchester City im Etihad Stadium knapp mit 2:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über den Ticketkauf für Arsenal gegen Manchester City wissen müsst: wo es Karten gibt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Manchester City?

Arsenal gegen Manchester City findet am Sonntag, dem 29. November 2026, im Emirates Stadium in London statt.

Wie kann man Tickets für Arsenal gegen Manchester City in der Premier League kaufen?

Für den Ticketkauf zum Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website des Arsenal FC: Mitglieder mit einer Red-, Silver- oder Junior-Mitgliedschaft können an der Ticketverlosung für Heimspiele im Emirates Stadium teilnehmen. Verbleibende Karten werden nach der Verlosung in der Regel über die offizielle Ticket-Exchange-Plattform für Mitglieder angeboten.

Mitglieder mit einer Red-, Silver- oder Junior-Mitgliedschaft können an der Ticketverlosung für Heimspiele im Emirates Stadium teilnehmen. Verbleibende Karten werden nach der Verlosung in der Regel über die offizielle Ticket-Exchange-Plattform für Mitglieder angeboten. Offizielle Website des Manchester City FC: Wer die Auswärtsmannschaft unterstützt, findet auf dem offiziellen Ticketportal von Manchester City Informationen zum Gästekontingent und zu den Voraussetzungen für den Ticketkauf bei Auswärtsspielen, die für Dauerkarteninhaber und offizielle Mitglieder gelten.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Sind die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Arsenal gegen Manchester City in der Premier League?

So gestalten sich die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Arsenal und Manchester City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets aus der Verlosung: Sie kosten je nach Sitzplatzbereich und Spielkategorie zwischen etwa 28 £ und mehr als 100 £ .

Sie kosten je nach Sitzplatzbereich und Spielkategorie zwischen etwa und mehr als . Club Level (VIP / Hospitality): Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 250 bis über 400 £ pro Person.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze im Weiterverkauf: Für Plätze im Oberrang oder andere reguläre Sitzplätze beginnen die Preise in der Regel bei etwa 100 bis über 200 £ .

Für Plätze im Oberrang oder andere reguläre Sitzplätze beginnen die Preise in der Regel bei etwa . Premiumplätze / Unterrang im Weiterverkauf: Die Preise liegen je nach zeitlichem Abstand zum Spiel und allgemeiner Nachfrage zwischen 300 £ und über 700 £ pro Ticket.

Arsenal gegen Manchester City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Arsenal gegen Manchester City: Die Form

Arsenal hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und keines verloren. Zuletzt gelang ein 2:0-Sieg gegen Everton in der Premier League. Auch auswärts bei Nottingham Forest gewann Arsenal in der Liga mit 1:0. Gegen Bayern München spielte Arsenal in diesem Zeitraum in der Champions League 2:2. Insgesamt erzielte der Klub in den fünf Partien zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Manchester City hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Aston Villa in der Premier League. Auch gegen Paris Saint-Germain verlor Manchester City in der Champions League mit 2:4. Im selben Zeitraum gewann City auswärts bei Liverpool mit 3:0 und schlug AEK Athen im Europapokal deutlich mit 5:1.

Arsenal gegen Manchester City: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 16. August 2026 im Community Shield statt und endete mit einem 3:0-Sieg für Arsenal. Im vorherigen Premier-League-Duell im April 2026 gewann Manchester City im Etihad Stadium mit 2:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Arsenal zwei und City ebenfalls zwei. Eine Partie endete unentschieden.