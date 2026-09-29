Weltmeister Argentinien empfängt Benin am 6. Oktober 2026 im ikonischen Estadio Mas Monumental in Buenos Aires zu einem historischen Länderspiel.

Das emotionale Spiel mit dem Titel „The Last Tango“ markiert den letzten Länderspielauftritt von Lionel Messi für Argentinien und setzt den Schlusspunkt unter eine außergewöhnliche Karriere.

Da Fußballfans auf der ganzen Welt diesen bedeutenden Abschied miterleben wollen, hat GOAL alle Informationen für euch zu Ticketverfügbarkeit, Preisen und dazu, wie ihr euch jetzt eure Plätze sichern könnt.

Wann ist der Anstoß von Argentinien gegen Benin im Freundschaftsspiel?

Wo kann man Tickets für Argentinien gegen Benin kaufen?

Offizielle Tickets für das Spiel Argentinien gegen Benin im Estadio Mas Monumental wurden über DeporTick angeboten, die offizielle primäre Verkaufsplattform des argentinischen Fußballverbands. Fans, die Tickets zum Originalpreis kaufen möchten, müssen bei DeporTick ein Konto registrieren, um einen Kauf abzuschließen. Da dieses Spiel jedoch Messis letztes Länderspiel markiert, waren die offiziellen Kontingente schnell ausverkauft.

Wenn ihr euch während des ersten Verkaufs keine Karte sichern konntet, ist StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Argentinien gegen Benin?

Die offiziellen Ticketpreise bei DeporTick beginnen bei 60 USD für die beliebten Stehplatzbereiche mit allgemeinem Zutritt. Sitzplätze auf den oberen Rängen beginnen bei etwa 120 USD, während erstklassige Plätze im unteren Rang je nach Stadionsektor bis zu 320 USD kosten.

Falls offizielle Optionen nicht mehr verfügbar sind, ist StubHub die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. ccasion live.

Hier ist eine kurze Übersicht der Einstiegspreise:

Allgemeiner Zutritt, Stehplatz (offiziell): Ab 60 USD

Platea Alta Oberrang (offiziell): Ab 120 USD

Platea Media & Unterrang (offiziell): 210 USD bis 320 USD

Sekundärmarkt, allgemeiner Zutritt (StubHub): Ab 78 USD

Argentinien gegen Benin im Freundschaftsspiel: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Argentinien gegen Benin

Argentinien hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es gegen Spanien im WM-Finale 2026. Der jüngste Sieg vor diesem Finale war ein 2:1 gegen England im Halbfinale. In diesen fünf Spielen erzielte Argentinien 10 Tore und kassierte sechs. Zuvor besiegte das Team die Schweiz mit 3:1 und setzte sich außerdem knapp mit 3:2 gegen Ägypten und Cabo Verde durch, was eine konstante Fähigkeit zeigte, Tore zu erzielen.

Benin hat in seinen letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Burkina Faso in der Qualifikation zum Afrika-Cup. Im Juni setzte es zwar eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Togo in einem Freundschaftsspiel, zuvor gelangen aber Siege gegen Guinea und Liberia früher im Jahr.

Argentinien gegen Benin: Jüngste direkte Duelle

Für dieses Spiel sind keine direkten Vergleichsdaten zwischen Argentinien und Benin verfügbar. Weitere historische Einordnung wird aktualisiert, falls vor dem Anstoß entsprechende Daten verfügbar werden.



