Angers empfängt Nice am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Raymond Kopa.

Die jüngsten Duelle waren hart umkämpft: In den letzten fünf direkten Begegnungen feierten beide Teams jeweils zwei Siege, eine Partie endete unentschieden. Im jüngsten Aufeinandertreffen während der vergangenen Ligasaison im März 2026 gelang Nice im Stade Raymond Kopa ein ungefährdeter 2:0-Auswärtssieg.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Angers gegen Nice wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Angers gegen Nice?

Angers gegen Nice wird am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Raymond Kopa angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel Angers gegen Nice kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Angers und Nice gibt es mehrere zuverlässige Möglichkeiten, je nachdem, ob Ihr offizielle Vereinskanäle oder den Zweitmarkt bevorzugt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf den offiziellen Websites von Angers SCO (für das Spiel im Stade Raymond Kopa) oder OGC Nice (für das Rückspiel in der Allianz Riviera) könnt Ihr Vereinsmitgliedschaften, Einzeltickets oder Hospitality-Pakete direkt erwerben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarktplattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Angers gegen Nice?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Angers und Nice hängen davon ab, ob Ihr direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Einzeltickets von Angers SCO oder OGC Nice kosten für normale Sitzplatzkategorien je nach Kategorie und Lage im Stadion in der Regel etwa 15 bis 50 Euro .

von Angers SCO oder OGC Nice kosten für normale Sitzplatzkategorien je nach Kategorie und Lage im Stadion in der Regel etwa . Offizielle Hospitality- oder VIP-Pakete der Vereine beginnen üblicherweise bei etwa 100 bis über 250 Euro pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten beginnen bei etwa 38 bis 48 Euro .

beginnen bei etwa . Hospitality- oder VIP-Pakete kosten ungefähr 85 bis 90 Euro, während Premium-Plätze hinter dem Tor, Plätze an der Längsseite oder Hospitality-Upgrades je nach Verfügbarkeit zwischen 105 und über 135 Euro kosten können.

Angers gegen Nice in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Angers gegen Nice: Die Form

Angers geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Ligue-1-Spielen in diese Partie. Zuletzt gewann das Team mit 2:0 gegen Troyes. Zuvor gelang ihm in diesem Zeitraum auch ein 3:1-Auswärtssieg bei Auxerre. Die beiden Niederlagen gegen Rennes und Lille fielen jeweils mit einem Tor Unterschied aus. In diesen fünf Spielen erzielte Angers sechs Tore und kassierte vier Gegentreffer. Das deutet auf eine Mannschaft hin, die Tore erzielen kann und zugleich defensiv einigermaßen stabil steht.

Nice hat von seinen letzten fünf Ligaspielen eines gewonnen, zwei unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gelang ein 2:1-Sieg gegen Lille. Davor hatte Nice mit 0:3 gegen Paris FC und mit 0:1 gegen Auxerre verloren. In den beiden anderen Partien gab es ein 0:0 gegen Lorient und ein 1:1 gegen Le Mans. Nice erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das zeigt, dass sich die Mannschaft mit überzeugenden, souveränen Auftritten schwertat.

Angers gegen Nice: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete im März 2026 im Stade Raymond Kopa mit einem 2:0-Sieg für Nice. In den letzten fünf direkten Duellen in der Ligue 1 weist Nice mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg von Angers die bessere Bilanz auf. Eine Partie endete unentschieden. Nice erzielte in diesen fünf Begegnungen neun Tore, Angers vier. Die unterschiedlichen Ergebnisse zeigen allerdings, dass keines der beiden Teams durchgehend klar überlegen war.