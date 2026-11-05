Angers empfängt Lens am Samstag, 28. November 2026, im Stade Raymond Kopa in Angers.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im März 2026 im Stadion von Lens statt. Die Gastgeber gewannen deutlich mit 5:1. Angers feierte seinen letzten Sieg gegen Lens im November 2025, als das Team zu Hause knapp mit 1:0 gewann.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Angers gegen Lens wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Angers gegen Lens?

Das Ligue-1-Spiel zwischen Angers und Lens findet am Samstag, 28. November 2026, im Stade Raymond Kopa in Angers statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 11:15 Stade Raymond Kopa

Wie kann man Tickets für Angers gegen Lens in der Ligue 1 kaufen?

Für den Ticketkauf zum Ligue-1-Spiel zwischen Angers und Lens gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinswebsite (Angers SCO): Auf der offiziellen Ticketplattform des Gastgebers Angers SCO findet Ihr Informationen zum regulären Ticketverkauf, zur Verfügbarkeit in den Heimfanblöcken und zu bevorzugten Verkaufsphasen für Mitglieder.

Auf der offiziellen Ticketplattform des Gastgebers Angers SCO findet Ihr Informationen zum regulären Ticketverkauf, zur Verfügbarkeit in den Heimfanblöcken und zu bevorzugten Verkaufsphasen für Mitglieder. Offizielle Vereinswebsite (RC Lens): Wenn Ihr im vorgesehenen Gästeblock sitzen oder Tickets über akkreditierte Fankanäle des Vereins kaufen möchtet, besucht das offizielle Ticketportal von RC Lens.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Angers gegen Lens in der Ligue 1?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Angers und Lens gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Hintertortribünen: Etwa 15 bis 25 Euro für einfache Plätze oder Plätze in Fanblöcken.

Etwa für einfache Plätze oder Plätze in Fanblöcken. Standardplätze auf den Seiten- und Mitteltribünen: Üblicherweise 30 bis 60 Euro , abhängig vom genauen Block und Rang.

Üblicherweise , abhängig vom genauen Block und Rang. Beste Plätze auf den Längsseiten und Premiumplätze: 70 bis 110 Euro oder mehr für Premiumplätze mit zentraler Sicht nahe am Spielfeld.

für Premiumplätze mit zentraler Sicht nahe am Spielfeld. VIP- und Hospitality-Pakete: Üblicherweise 120 bis 250 Euro oder mehr, abhängig vom Lounge-Zugang und den enthaltenen Verpflegungsleistungen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Hintertortribünen und Oberränge: Ab etwa 45 bis 55 Euro, abhängig von der allgemeinen Nachfrage.

Ab etwa 45 bis 55 Euro, abhängig von der allgemeinen Nachfrage. Standardplätze auf den Längsseiten: Für Plätze mit guter Sicht von der Seite üblicherweise 65 bis 95 Euro .

Für Plätze mit guter Sicht von der Seite üblicherweise . Premiumplätze und ausverkaufte Blöcke: Wenn die regulären Vereinskontingente erschöpft sind, können die Preise auf 110 bis 160 Euro oder mehr steigen.

Angers gegen Lens in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Angers gegen Lens: Die Form

Angers hat in seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete nach zwei Niederlagen in Folge gegen Marseille (2:5) und Brest (1:5) mit einem 0:0 gegen Lorient. Ein 2:0 gegen Troyes zuvor war der einzige Sieg in diesen fünf Partien. Angers hat in diesem Zeitraum nur drei Tore erzielt und zehn kassiert. Diese Bilanz spiegelt die Schwierigkeiten des Teams sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wider.

Lens hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang in der Ligue 1 ein 2:1 gegen Paris FC, nachdem Lens zuvor in der Champions League mit 0:3 gegen Club Brugge verloren hatte. Davor gewann Lens in der Ligue 1 auswärts mit 3:1 gegen Troyes und holte einen 2:1-Ligasieg gegen Lyon. In diesen fünf Partien erzielte das Team neun Tore und kassierte sieben.

Angers gegen Lens: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams fand im März 2026 statt. Lens gewann die Partie im eigenen Stadion mit 5:1. Von den letzten fünf direkten Duellen hat Lens vier gewonnen, Angers eines. Die Gäste dieser Partie dominierten die jüngsten Aufeinandertreffen. Angers' einziger Sieg war ein 1:0 zu Hause im November 2025. Ansonsten hatte Lens sowohl zu Hause als auch auswärts die Oberhand.