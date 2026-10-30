Das Duell zwischen Al Qadsiah und Al Hilal zählt zu den am meisten erwarteten Begegnungen des 11. Spieltags der Roshn Saudi League. In Dammam steht viel auf dem Spiel: Die ambitionierten Gastgeber wollen die etablierten Größen des saudischen Fußballs herausfordern.

Die Nachfrage nach Plätzen in Dammam dürfte außergewöhnlich hoch sein, doch Tickets sind unkompliziert zu bekommen. GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zum Spieltermin, zu den Preisen und dazu, wo ihr jetzt Tickets kaufen könnt.

Wann ist Anstoß bei Al-Wasl gegen Al Quwa Al Jawiya in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al-Wasl gegen Al Quwa Al Jawiya liegen derzeit nicht vor. Der Anstoß für diese Partie der AFC Champions League Elite ist angesetzt, Angaben zum Spielort stehen noch aus.

Wo gibt es Tickets für Al Qadsiah gegen Al Hilal?

Offizielle Spieltickets gibt es direkt bei WeBook, dem offiziellen Ticketanbieter der Roshn Saudi League, sowie über die offiziellen Ticketportale von Al Qadsiah. Der reguläre Ticketverkauf beginnt üblicherweise 10 bis 14 Tage vor dem Spieltag. Wegen des großen Faninteresses sind die dort angebotenen Plätze jedoch oft schnell ausverkauft.

Sollten die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sein, könnt ihr euch vor dem Anstoß über Zweitmarktplattformen wie GrintaHub noch Plätze sichern.

Was kosten Tickets für Al Qadsiah gegen Al Hilal?

Auf den offiziellen Plattformen beginnen die Ticketpreise bei 59 SAR für einfache Plätze. Plätze in den unteren, spielfeldnahen Rängen kosten je nach Kategorie und Sicht im Stadion mehr.

Auf Zweitmarktplattformen wie GrintaHub beginnen die Preise je nach Lage und Verfügbarkeit der Plätze bei etwa 95 SAR.

Alles Wissenswerte zu Al Qadsiah gegen Al Hilal

Spiele zwischen Al Qadsiah und Al Hilal versprechen Spannung auf höchstem Niveau im Titelrennen der Roshn Saudi League. Al Qadsiah hat sich als ernst zu nehmender Konkurrent in der höchsten saudischen Spielklasse etabliert, ist zu Hause in Dammam besonders stark und strebt einen Platz an der Tabellenspitze an.

Al Hilal reist nach Dammam, um wichtige Auswärtspunkte zu holen und seinen hohen Ansprüchen als Titelanwärter gerecht zu werden. Mit internationalen Stars in beiden Aufstellungen dürfen sich die Fans im Stadion auf eine außergewöhnliche Atmosphäre, hohe Qualität auf dem Platz und ein packendes Fußballerlebnis freuen.

Al-Wasl gegen Al Quwa Al Jawiya in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Wasl und Al Quwa Al Jawiya

Al-Wasl geht mit einer wechselhaften Bilanz in diese Partie: Von den letzten fünf Pflichtspielen gewann die Mannschaft zwei, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Al Qadsiah in der AFC Champions League Elite. Auch gegen Shabab Al-Ahli Dubai FC in der Arabian Gulf League verlor Al-Wasl mit 0:1. Ein 5:2-Sieg gegen Khorfakkan zeigte hingegen die Offensivstärke der Mannschaft, zudem gelang ihr ein 3:0-Auswärtssieg gegen Kalba FC. In diesen fünf Spielen erzielte Al-Wasl elf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Die Formbilanz von Al Quwa Al Jawiya fällt ernüchternd aus. Von den letzten fünf Spielen gewann die Mannschaft nur eines, spielte einmal unentschieden und verlor dreimal. Den einzigen Sieg holte sie auswärts gegen Karbalaa, wobei ihr drei Tore gelangen. Niederlagen gegen Neftchi Fargona, Al Zawraa und Duhok im selben Zeitraum zeigen jedoch, dass es der Mannschaft an Konstanz fehlt. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Diyala in der Iraqi Premier League.

Al-Wasl gegen Al Quwa Al Jawiya: Die jüngsten direkten Duelle

Die Bilanz der direkten Duelle dieser beiden Mannschaften ist überschaubar, fällt aber zugunsten von Al-Wasl aus. Das jüngste Aufeinandertreffen fand 2008 in der AFC Champions League Elite statt, als Al-Wasl auswärts bei Al Quwa Al Jawiya mit 2:1 gewann. Zuvor hatte Al Quwa Al Jawiya in derselben Saison bei Al-Wasl mit 1:0 gewonnen. Damit führt Al-Wasl die Bilanz bei jeweils einem Sieg aus zwei erfassten Begegnungen an, wobei die Mannschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in beiden Spielen zusammen ein Tor mehr erzielte.