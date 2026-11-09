Al-Wasl trifft in einem mit Spannung erwarteten Gruppenspiel der AFC Champions League Elite auf Al Ittihad. Die Begegnung findet im Zabeel Stadium in Dubai statt und bringt kontinentalen Spitzenfußball in die Vereinigten Arabischen Emirate.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern und Eure Lieblingsmannschaft vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al-Wasl gegen Al Ittihad in der AFC Champions League Elite?

Al-Wasl gegen Al Ittihad wird am Montag, 7. Dezember 2026, um 20.00 Uhr saudischer Zeit im Zabeel Stadium in Dubai angepfiffen.

Wo gibt es Tickets für Al-Wasl gegen Al Ittihad?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale der Vereine und des Wettbewerbs, etwa über die Plattform Platinumlist. Fans sollten zunächst die offiziellen Kanäle prüfen, um sich vor dem Spieltag über Vorverkaufskontingente und den regulären Verkauf zu informieren.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist die Zweitmarkt-Plattform Grintahub eine Anlaufstelle. Auf der entsprechenden Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Spiel der AFC Champions League Elite finden und den Kauf abschließen.

Wie viel kosten Tickets für Al-Wasl gegen Al Ittihad?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Vereinskanäle sind reguläre Eintrittskarten für diese Partie bereits ab erschwinglichen 30 SAR erhältlich. Plätze im Unterrang kosten in der Regel bis zu 150 SAR.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 60 SAR. Wer sich den niedrigsten Preis sichern möchte, sollte schnell handeln, bevor die Nachfrage bis zum Spieltag steigt.

Al-Wasl gegen Al Ittihad in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Wasl und Al Ittihad

Al-Wasl hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft in der ADNOC Pro League mit 1:2 gegen Al-Jazira. Im Spiel davor besiegte sie Al Quwa Al Jawiya in der AFC Champions League Elite mit 4:3. Außerdem gewann sie bei Baniyas mit 2:0. In den fünf Spielen erzielte Al-Wasl neun Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Al Ittihad hat von seinen vergangenen fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite eine 1:4-Heimniederlage gegen Al-Ain. Zuvor besiegte Al Ittihad Al-Ettifaq mit 4:1 und Al Diriyah mit 2:0 in der Saudi Pro League und gewann im kontinentalen Wettbewerb auswärts bei Neftchi Fargona mit 2:1. In den fünf Spielen erzielte Al Ittihad neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Al-Wasl gegen Al Ittihad: Die jüngsten direkten Duelle

Zu den vergangenen fünf Begegnungen zwischen Al-Wasl und Al Ittihad liegen derzeit keine Daten vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald die Ergebnisse bestätigt sind.