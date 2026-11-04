Im Achtelfinale des Königspokals kommt es zu einem reizvollen K.-o.-Duell: Der ambitionierte Außenseiter Al Ula empfängt den saudi-arabischen Spitzenklub Al Ahli im Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium in Medina. In Saudi-Arabiens wichtigstem Pokalwettbewerb steht für beide Teams der Einzug ins Viertelfinale auf dem Spiel.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zu den Tickets und erklärt, wie Ihr Euch jetzt Karten sichern könnt.

Wann beginnt Al-Ula FC gegen Al Ahli im Königspokal?

Al-Ula FC trifft im Königspokal auf Al Ahli. Einzelheiten zum Spielort sollen kurz vor der Partie bestätigt werden.

Wo gibt es Tickets für Al Ula gegen Al Ahli?

Offizielle Tickets für Spiele im Königspokal werden hauptsächlich über ausgewiesene saudi-arabische Ticketplattformen wie Webook sowie über die Kassen des Heimklubs verkauft. Fans sollten während der Vorverkaufs- und der regulären Verkaufsphase zuerst diese offiziellen Stellen prüfen, um reguläre Tickets zum Originalpreis zu bekommen.

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. Auf Zweitmarkt-Plattformen können Fans nach dem günstigsten verfügbaren Ticket suchen und sich so auch dann noch eine Karte sichern, wenn das offizielle Kontingent vergriffen ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Ula gegen Al Ahli?

Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für reguläre Plätze in den Standardbereichen bei etwa 20 bis 40 SAR. Das bietet Fans vor Ort eine erschwingliche Möglichkeit, das Pokalspiel zu besuchen.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei GrintaHub, beginnen die Ticketpreise bei ungefähr 60 SAR. Dort können Fans nach dem günstigsten verfügbaren Ticket suchen, falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Al-Ula FC gegen Al Ahli im Königspokal: Alles Wissenswerte

Al-Ula FC gegen Al Ahli: Die Form

Al-Ula hat in den letzten beiden verfügbaren Spielen einen Sieg und eine Niederlage verbucht. Auf ein 3:0 gegen Al Fateh im Königspokal folgte eine 1:3-Niederlage gegen Crystal Palace in einem Testspiel vor der Saison. Über diese beiden Ergebnisse hinaus liegen keine aussagekräftigen Daten zur Pflichtspielform vor.

Al Ahli hat von seinen letzten fünf Spielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite, nachdem Al Ahli zuvor in der Liga mit 1:6 gegen Al Shabab verloren hatte. Vor diesen beiden schwierigen Partien gelangen nacheinander Siege gegen Al-Gharafa (2:1), Al Khaleej (4:1) und Al-Fayha (3:2). In diesen fünf Spielen erzielte Al Ahli zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Al-Ula FC gegen Al Ahli: Die jüngsten direkten Duelle

Für Al-Ula FC und Al Ahli liegen keine Daten zu direkten Duellen vor. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie vor dem Spiel verfügbar sind.