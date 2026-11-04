Im King's Cup spitzt sich das Geschehen zu: Al-Taawoun empfängt Al-Wehda im Achtelfinale zu einem Duell, in dem viel auf dem Spiel steht, im King Abdullah Sport City Stadium in Buraidah. Beide Klubs kämpfen im K.-o.-Wettbewerb um einen Platz im Viertelfinale.

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Wann beginnt Al-Taawoun gegen Al-Wehda im King's Cup?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al-Taawoun gegen Al-Wehda liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anpfiff noch einmal vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al-Taawoun gegen Al-Wehda kaufen?

Offizielle Tickets für Spiele im King's Cup werden hauptsächlich über offizielle saudische Ticketplattformen wie Webook sowie über die vorgesehenen Verkaufsstellen des gastgebenden Klubs vertrieben. Fans sollten diese offiziellen Verkaufsstellen während des Vorverkaufs und des regulären Verkaufs im Blick behalten, um sich Tickets zum regulären Preis zu sichern.

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Über alternative Anbieter können Fans nach dem günstigsten verfügbaren Ticket suchen und sich auch dann noch einen Platz sichern, wenn das offizielle Kontingent vollständig vergriffen ist.

Wie viel kosten Tickets für Al-Taawoun gegen Al-Wehda?

Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 20 bis 40 SAR. Damit sind die frühen Runden des King's Cup für Fans, die ein Spiel besuchen möchten, gut erschwinglich.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei GrintaHub, beginnen die Ticketpreise bei ungefähr 60 SAR. So haben Fans eine weitere Möglichkeit, das günstigste verfügbare Ticket zu finden, falls die offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Al-Taawoun gegen Al-Wehda im King's Cup: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Taawoun und Al-Wehda

Al-Taawoun hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt spielte das Team in der Saudi Pro League 1:1 gegen Al-Ettifaq. Davor gewann es in der AFC Champions League Two mit 2:0 gegen Al-Faisaly. Die Ligapleiten gegen Al Riyadh (1:2) und Al Qadsiah (0:1) zeigen allerdings, dass es in der heimischen Liga zuletzt schwierig lief. In diesen fünf Partien erzielte Al-Taawoun fünf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Al-Wehda hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gelang dem Team im August 2026 ein 3:2-Sieg gegen Al Shabab im King's Cup. Davor verlor es im King's Cup gegen Al Ittihad und kassierte in der Saudi Pro League zwei Niederlagen in Folge gegen Al-Ettifaq und Al Qadsiah. Ein 1:1 gegen Al Hilal brachte den einzigen weiteren Punkt in diesem Zeitraum. In den fünf Spielen erzielte Al-Wehda sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Al-Taawoun gegen Al-Wehda: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 19. April 2025 in der Saudi Pro League statt. Al-Wehda gewann auswärts bei Al-Taawoun mit 2:0. Davor hatte Al-Wehda im November 2024 ein Heimspiel in der Liga mit 1:0 gewonnen. In den letzten fünf Duellen weist Al-Taawoun mit zwei Siegen gegenüber den zwei Erfolgen von Al-Wehda und einem Unentschieden die stärkere Gesamtbilanz auf. Zu den bemerkenswerten Ergebnissen zählt ein torreiches 3:3 im Februar 2024.