Al-Taawoun empfängt Abha am Freitag, dem 20. November 2026, im Al-Taawoun Club Stadium in Buraydah.

Das jüngste Pflichtspiel der beiden Teams fand im September 2024 im King Cup statt. Damals setzte sich Al-Taawoun nach einer hart umkämpften Verlängerung knapp mit 3:2 gegen Abha durch. Ein Blick auf die vorherigen Ligaduelle zeigt, dass Unentschieden häufig waren: Mehrere Begegnungen endeten ohne Sieger.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Al-Taawoun gegen Abha wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Al-Taawoun gegen Abha in der Saudi Pro League?

Al-Taawoun gegen Abha beginnt am Freitag, dem 20. November 2026, im Al-Taawoun Club Stadium in Buraydah.

1. Liga - Spielwoche 14 20. Nov. 2026 - 12:00 Al-Taawoun Club Stadium

Wie kann man Tickets für Al-Taawoun gegen Abha in der Saudi Pro League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Taawoun und Abha gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketportale von Al-Taawoun oder über die ausgewiesenen offiziellen Ticketpartner der Saudi Pro League erworben werden. Dort werden Tickets der Standardkategorien üblicherweise in den Tagen vor dem Spiel freigegeben.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Tickets für reguläre Plätze oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al-Taawoun gegen Abha in der Saudi Pro League?

Hier sind die geschätzten Preise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al-Taawoun und Abha:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze / hinter dem Tor: Für reguläre Plätze auf dem Oberrang oder hinter dem Tor liegen die Preise üblicherweise zwischen 20 SAR und 50 SAR .

Für reguläre Plätze auf dem Oberrang oder hinter dem Tor liegen die Preise üblicherweise zwischen . Reguläre Plätze / Seitentribünen (Kategorie 1 & 2): Für Plätze auf den Seitentribünen entlang der Seitenlinien liegen die Preise üblicherweise zwischen 50 SAR und 150 SAR .

Für Plätze auf den Seitentribünen entlang der Seitenlinien liegen die Preise üblicherweise zwischen . VIP- & Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 500 SAR und können je nach Ausstattung der Premium-Lounges steigen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Oberrang hinter dem Tor / reguläre Wiederverkaufskategorien: Die Preise beginnen bei etwa 1.130 SAR bis 1.950 SAR.

Die Preise beginnen bei etwa Mittel- & Unterrang hinter dem Tor: Die Preise liegen in der Regel zwischen 2.150 SAR und 2.450 SAR.

Die Preise liegen in der Regel zwischen Seitentribünen & Premium-Kategorien im Wiederverkauf: Für Plätze mit zentraler Sicht auf dem Unter- und Mittelrang können die Preise je nach aktueller Nachfrage und Preisgestaltung der Verkäufer von 2.650 SAR bis auf 3.400 SAR steigen.

Al-Taawoun gegen Abha in der Saudi Pro League: Alles, was Ihr wissen müsst

Al-Taawoun gegen Abha: Die Form

Al-Taawoun hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der einzige Sieg gelang in der AFC Champions League Two gegen Al-Rayyan. Das 2:1 verschaffte dem Team inmitten einer schwierigen Saison auf nationaler Ebene etwas Erleichterung. In der Saudi Pro League war die Form schwach: Auf eine 0:6-Niederlage gegen Al Hilal folgte ein 0:3 gegen Al Shabab, ehe Al-Taawoun zuletzt mit einem 1:1 gegen Al Diriyah einen Punkt holte. In diesen fünf Spielen erzielte das Team fünf Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Auch Abhas jüngste Bilanz sieht düster aus. Das Team hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League verloren, dabei nur vier Tore erzielt und neun Gegentreffer kassiert. Den einzigen Punkt gab es im September bei einem torlosen Unentschieden gegen Al Diriyah. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Al Qadsiah. Damit ist Abha seit den ersten Wochen der Saison ohne Sieg.

Al-Taawoun gegen Abha: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im September 2024 im King Cup statt. Damals drehte Al-Taawoun bei Abha einen Rückstand und gewann auswärts mit 3:2. In den letzten fünf Begegnungen hat Al-Taawoun mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Abha bei zwei Unentschieden die bessere Bilanz. Die Duelle waren umkämpft, wobei beide Klubs regelmäßig trafen.