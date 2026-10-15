In der AFC Champions League Elite steht ein Duell aus Westasien an: Der katarische Klub Al Shamal empfängt den saudischen Spitzenklub Al Hilal. Beide Vereine gehen mit großen Ambitionen und hochkarätig besetzten Kadern in dieses Gruppenspiel. Die Voraussetzungen für eine spannende Partie sind gegeben.

Al Hilal zählt zu den erfolgreichsten Fußballklubs der asiatischen Geschichte. Al Shamal will zu Hause gegen einen hochklassigen Gegner ein deutliches Zeichen setzen. Die Nachfrage nach Tickets ist in der gesamten Region hoch.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen, damit ihr euch einen Platz auf der Tribüne sichern und dieses Duell auf kontinentaler Bühne live erleben könnt.

Wann beginnt Al Shamal gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite?

Wo gibt es Tickets für Al Shamal gegen Al Hilal?

Offizielle Spieltickets sind direkt über die regulären Ticketplattformen und die Verkaufsportale des gastgebenden Vereins erhältlich. Fans können sich dort registrieren und Eintrittskarten kaufen, sobald die Kontingente freigegeben werden.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, ist GrintaHub eine Alternative. Auf dem Zweitmarkt können Fans nach Eintrittskarten suchen, wenn die Tickets über die offiziellen Verkaufsstellen vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Shamal gegen Al Hilal?

Reguläre Eintrittskarten über die offiziellen Verkaufsstellen gibt es ab 30 SAR. Plätze in bevorzugter Lage näher am Spielfeld kosten mehr.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise in der Regel bei rund 100 SAR, abhängig von der Platzkategorie und der aktuellen Nachfrage am Spieltag.

Al Shamal gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Shamal gegen Al Hilal: Die Form

Al Shamal gegen Al Hilal: Die jüngsten direkten Duelle







