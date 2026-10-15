Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
AFC Champions League
team-logoAl-Shamal
team-logoAl Hilal
Book Al-Shamal vs Al Hilal Tickets
Unterstützt von

So bekommt ihr Tickets für Al-Shamal gegen Al Hilal: Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr zur AFC Champions League Elite

SHOPPING
Tickets
AFC Champions League
Al-Shamal
Al Hilal

Al-Shamal trifft in der AFC Champions League Elite auf Al Hilal. So sichert ihr euch Tickets.

In der AFC Champions League Elite steht ein Duell aus Westasien an: Der katarische Klub Al Shamal empfängt den saudischen Spitzenklub Al Hilal. Beide Vereine gehen mit großen Ambitionen und hochkarätig besetzten Kadern in dieses Gruppenspiel. Die Voraussetzungen für eine spannende Partie sind gegeben.

Al Hilal zählt zu den erfolgreichsten Fußballklubs der asiatischen Geschichte. Al Shamal will zu Hause gegen einen hochklassigen Gegner ein deutliches Zeichen setzen. Die Nachfrage nach Tickets ist in der gesamten Region hoch.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen, damit ihr euch einen Platz auf der Tribüne sichern und dieses Duell auf kontinentaler Bühne live erleben könnt.

Wann beginnt Al Shamal gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite?

Wo gibt es Tickets für Al Shamal gegen Al Hilal?

Offizielle Spieltickets sind direkt über die regulären Ticketplattformen und die Verkaufsportale des gastgebenden Vereins erhältlich. Fans können sich dort registrieren und Eintrittskarten kaufen, sobald die Kontingente freigegeben werden.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, ist GrintaHub eine Alternative. Auf dem Zweitmarkt können Fans nach Eintrittskarten suchen, wenn die Tickets über die offiziellen Verkaufsstellen vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Shamal gegen Al Hilal?

Reguläre Eintrittskarten über die offiziellen Verkaufsstellen gibt es ab 30 SAR. Plätze in bevorzugter Lage näher am Spielfeld kosten mehr.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise in der Regel bei rund 100 SAR, abhängig von der Platzkategorie und der aktuellen Nachfrage am Spieltag.

Al Shamal gegen Al Hilal in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Shamal gegen Al Hilal: Die Form

ALS

ALS - Form

SHA
S4-2
ALW
U1-1
ITT
U1-1
ADS
N0-4
TRA
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HIL

HIL - Form

NEO
N0-2
ALT
S0-6
ALG
S2-1
ITT
S3-2
ALS
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Al Shamal gegen Al Hilal: Die jüngsten direkten Duelle



HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen