Al Shamal trifft am 23. November 2026 in einem mit Spannung erwarteten Duell der AFC Champions League Elite auf Al Ahli. Das Gruppenspiel im Al Bayt Stadium in Katar verspricht packenden Fußball, wenn zwei ambitionierte Klubs aus dem Nahen Osten um den Erfolg auf kontinentaler Ebene kämpfen.

GOAL hat alle wichtigen Informationen für Euch. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets für das Spiel sichern könnt.

Wann beginnt Al-Shamal gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite?

Wo gibt es Tickets für Al Shamal gegen Al Ahli?

Fans, die das Spiel besuchen möchten, können im offiziellen Ticketportal der AFC oder auf der Website des gastgebenden Klubs nach Tickets im regulären Verkauf suchen. Offizielle Plattformen sind immer die erste Anlaufstelle, sobald reguläre Eintrittskarten erhältlich sind.

Ticombo ist eine Möglichkeit, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die Plattform bietet eine große Auswahl an Tickets für das Spiel und damit eine verlässliche Alternative für Fans, die sich auch nach dem Ausverkauf des ersten Kontingents noch Plätze im Al Bayt Stadium sichern möchten.

Wie viel kosten Tickets für Al Shamal gegen Al Ahli?

Reguläre Tickets auf der offiziellen Verkaufsplattform werden für Gruppenspiele in der Westregion voraussichtlich ab etwa 35 US-Dollar erhältlich sein. Fans sollten schnell handeln, da die günstigsten Tickets für Partien mit namhaften saudischen Klubs rasch ausverkauft sind.

Auf dem Zweitmarkt beginnen die Preise bei ungefähr 254 US-Dollar, abhängig von der Sitzplatzkategorie und der Nachfrage, wenn der Spieltermin näher rückt.

Al-Shamal gegen Al Ahli in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Shamal und Al Ahli

Al-Shamal hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gelang in der AFC Champions League Elite ein 3:1-Sieg gegen Al Hilal. Zuvor hatte Al-Shamal in der Stars League mit 0:4 gegen Al-Duhail verloren. In diesem Zeitraum spielte der Klub sowohl gegen Lusail SC als auch gegen Tractor 0:0 und verlor mit 2:3 gegen Qatar SC. In den fünf Partien erzielte Al-Shamal drei Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Al Ahli hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite einen 2:1-Sieg gegen Al-Gharafa. Im selben Zeitraum schlug der Klub in der Saudi Pro League zudem Al Khaleej mit 4:1 und Al Fateh mit 4:0. Ein 3:1 gegen Al-Wasl in der AFC Champions League Elite und ein 3:2-Auswärtssieg bei Al-Fayha vervollständigen die Serie. Al Ahli erzielte in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Al-Shamal gegen Al Ahli: Die jüngsten direkten Duelle

Der vorliegende Datensatz enthält keine Ergebnisse direkter Duelle zwischen Al-Shamal und Al Ahli. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie vor dem Spiel verfügbar sind.