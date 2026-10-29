Al Shabab empfängt Al-Ettifaq am Freitag, dem 20. November 2026, in der SHG Arena in Riad.

In den letzten sechs direkten Duellen in diesem Wettbewerb gewann Al-Ettifaq dreimal, die übrigen drei Partien endeten jeweils unentschieden. Die beiden jüngsten Ligaduelle in der Saison 2025/26 gingen jeweils mit 1:1 aus. Das unterstreicht, wie ausgeglichen die Begegnungen der beiden Mannschaften zuletzt waren.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Al Shabab gegen Al-Ettifaq wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Al Shabab gegen Al-Ettifaq in der Saudi Pro League angepfiffen?

Al Shabab gegen Al-Ettifaq findet am Freitag, dem 20. November 2026, in der SHG Arena in Riad statt.

1. Liga - Spielwoche 14 20. Nov. 2026 - 12:00 SHG Arena

Wie kann man Tickets für Al Shabab gegen Al-Ettifaq in der Saudi Pro League kaufen?

Für das bevorstehende Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Shabab und Al-Ettifaq gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu erwerben:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Prüft die offiziellen Ticketportale von Al Shabab FC oder die Plattformen seiner Partner, etwa die seines Ticketpartners Ticket Souq, auf den direkten Erstverkauf von Tickets.

2. Ticket-Zweitmarkt

Plattformen für den Ticket-Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Klubs vollständig ausverkauft sind, findet Ihr Eintrittskarten für die regulären Plätze oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Shabab gegen Al-Ettifaq in der Saudi Pro League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Shabab und Al-Ettifaq, aufgeteilt nach offiziellen Kanälen des Klubs und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Reguläre Plätze: Die Preise für einfache Sitzplatzkategorien im Stadion liegen zwischen 30 und 100 SAR .

Die Preise für einfache Sitzplatzkategorien im Stadion liegen zwischen . Premium- und Hospitality-Kategorien: Die Preise in höheren Kategorien variieren je nach Sitzplatzblock und Lage auf der Haupttribüne und steigen üblicherweise mit der Nachfrage.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Wiederverkauf regulärer Plätze: Die Preise beginnen je nach Ticketkategorie und Preissteigerung am Markt bei etwa 1.400 bis 1.900 SAR .

Die Preise beginnen je nach Ticketkategorie und Preissteigerung am Markt bei etwa . Premium- und höhere Kategorien: Je nach Verfügbarkeit rund 2.000 SAR, wenn der Spieltag näher rückt.

Al Shabab gegen Al-Ettifaq in der Saudi Pro League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Al Shabab und Al-Ettifaq

Al Shabab geht mit einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League in diese Partie. Zuletzt gelang ein 3:0-Sieg gegen Al-Taawoun, eine deutliche Steigerung nach zwei Niederlagen in Folge gegen Al Hilal und Al Kholood. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte ebenso viele Gegentreffer. Sie tat sich schwer, konstant zu spielen, zeigte aber phasenweise Offensivdrang.

Bei Al-Ettifaq sieht die jüngste Bilanz anders aus. Die Mannschaft von Papas holte in ihren letzten fünf Ligaspielen zwei Siege und zwei Unentschieden und verlor keines davon. Zuletzt gewann sie auswärts bei Neom SC mit 1:0. Zuvor gab es in dieser Serie ein 3:3 gegen Al Qadsiah. Die Partie zeigte, dass Al-Ettifaq auch dann viele Tore erzielen kann, wenn die defensive Disziplin nachlässt. Die Serie von fünf Spielen ohne Niederlage deutet darauf hin, dass die Mannschaft eine gewisse Stabilität gefunden hat.

Al Shabab gegen Al-Ettifaq: Die jüngsten direkten Duelle

In den vergangenen beiden Spielzeiten trafen die beiden Klubs in der Saudi Pro League viermal aufeinander. Die Bilanz ist knapp. Das jüngste Duell im März 2026 endete bei Al-Ettifaq mit 1:1. Auch das vorherige Spiel in der SHG Arena im November 2025 ging mit einem 1:1 zu Ende. In den letzten fünf Begegnungen hat Al-Ettifaq die bessere Bilanz: Der Klub gewann zwei dieser Partien, Al Shabab eine. Unentschieden gab es bei diesem Duell jedoch immer wieder.