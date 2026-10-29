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So bekommt ihr Tickets für Al Riyadh gegen Al Hazem: Preise in der Saudi Pro League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Al Riyadh trifft in der Saudi Pro League auf Al Hazem. So könnt ihr euch Tickets sichern.

Al Riyadh empfängt Al Hazem am Freitag, 20. November 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad.

Im jüngsten Ligaduell am 24. April 2026 feierte Al Hazem auswärts einen knappen 2:1-Sieg. Auch beim vorherigen Aufeinandertreffen im Dezember 2025 setzte sich Al Hazem mit 2:1 durch.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte zum Ticketkauf für Al Riyadh gegen Al Hazem liefern, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt Al Riyadh gegen Al Hazem in der Saudi Pro League?

Al Riyadh gegen Al Hazem wird am Freitag, 20. November 2026, im Prince Faisal bin Fahd Stadium in Riad angepfiffen.

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1. Liga - Spielwoche 14
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Wie kann man Tickets für Al Riyadh gegen Al Hazem in der Saudi Pro League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Riyadh und Al Hazem gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf den offiziellen Websites oder Social-Media-Kanälen von Al Riyadh und Al Hazem können Sie direkt nach Ankündigungen zum Ticketverkauf für Heimspiele und Links zu autorisierten Verkaufsstellen suchen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente des Erstverkaufs erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Riyadh gegen Al Hazem in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Al Riyadh und Al Hazem hängen davon ab, ob Sie über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kaufen.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Eintrittskarten / Standardplätze: 20 bis 50 SAR für die günstigste Preiskategorie oder reguläre Fanblöcke.
  • Kategorie 1 / Premiumplätze mit seitlicher Sicht: 70 bis 150 SAR für besser gelegene Plätze an der Seitenlinie und zentrale Plätze im Unterrang.
  • VIP- & Hospitality-Pakete: 300 bis über 700 SAR für Zugang zu einer Premium-Lounge im Stadion und höherwertige Sitzplätze.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Weiterverkauf: Oberrang / reguläre Eintrittskarten: 200 bis 550 SAR für Standardplätze, wenn die Kontingente der Vereine im Erstverkauf ausverkauft sind.
  • Weiterverkauf: Unterrang / Plätze mit Sicht von der Seitenlinie: 500 bis über 1.500 SAR, abhängig von der Nachfrage und der Nähe zum Spielfeld.
  • Weiterverkauf: VIP- & Premium-Hospitality-Angebote: 1.600 bis über 4.000 SAR für stark nachgefragte Hospitality-Pakete.

Al Riyadh gegen Al Hazem in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Al Riyadh gegen Al Hazem: Die Form

Al Riyadh hat in seinen letzten fünf Spielen der Saudi Pro League zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Al-Fayha, zuvor gelang in dieser Serie auch ein 2:0-Sieg gegen Al Kholood. Der Tiefpunkt war eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Al Ahli. Aufeinanderfolgende Siege und Unentschieden vor und nach dieser Niederlage lassen jedoch auf eine gewisse Widerstandsfähigkeit schließen.

Für Al Hazem verliefen die letzten fünf Spiele schwieriger: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Nach einem 1:0-Erfolg gegen Al-Taawoun verlor das Team sowohl gegen Al Ahli (1:3) als auch gegen Al Fateh (2:3). Die Niederlage gegen Al Fateh war der jüngste Auftritt. Kadri und sein Team haben in den letzten drei Spielen sieben Gegentore kassiert.

ALR

ALR - Form

ALK
U0-0
ALK
S2-0
ALF
U1-1
DIR
N1-0
ALT
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
5/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ALH

ALH - Form

AHL
N3-1
NEO
U1-1
ALF
N2-3
HIL
N1-0
ALF
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
6/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Al Riyadh gegen Al Hazem: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngsten direkten Duelle der beiden Mannschaften waren stets knapp. Al Hazem gewann die letzten beiden Begegnungen, darunter ein 2:1 zu Hause im April 2026 und ein 2:1 bei Al Riyadh im Dezember 2025. In den vier in diesem Datensatz erfassten Begegnungen verbuchten beide Teams jeweils zwei Siege. Die beiden Duelle in der Saison 2025-26 endeten mit Siegen für Al Hazem, nachdem es in der vorherigen Spielzeit ein torloses Remis und ein 1:1 gegeben hatte. Al Riyadh will diesen jüngsten Trend zu Hause umkehren.

Head to Head

Al RiyadhUnentschiedenAl Hazem
0
2
2
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Al Hazem
ALH
2
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ALR
1
END
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ALH
2
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ALH
1
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ALR
1
END
1. Liga
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ALR
0
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Al Hazem
ALH
0
END
3Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/4

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