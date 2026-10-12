So bekommt Ihr Tickets für Al Quwa Al Jawiya gegen Al-Ain: Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr zur AFC Champions League Elite

In der AFC Champions League Elite steht ein kontinentales Duell auf dem Programm: Der irakische Traditionsklub Al-Quwa Al-Jawiya trifft auf Al Ain FC aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Beide Vereine genießen in ihrer Region einen hervorragenden Ruf und haben leidenschaftliche Fangemeinden. Damit ist dieses Gruppenspiel für Fans des asiatischen Fußballs besonders interessant.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Hintergrund der Partie, zum Spielort und zur Ticketverfügbarkeit zusammengestellt, damit Ihr Euch jetzt Plätze sichern und das Spiel live erleben könnt.

Wann ist Anstoß bei Al-Quwa Al-Jawiya gegen Al Ain in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anstoß erneut vorbei, um bestätigte Angaben zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al-Quwa Al-Jawiya gegen Al Ain kaufen?

Offizielle Tickets für Spiele von Al-Quwa Al-Jawiya in der AFC Champions League Elite sind über autorisierte Ticketplattformen und die offiziellen Kassen am Spielort erhältlich. Fans sollten die offiziellen Kanäle des Vereins im Blick behalten, sobald der freie Verkauf beginnt.

Sollten beim offiziellen Erstanbieter alle Tickets ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Al-Quwa Al-Jawiya gegen Al Ain?

Die Ticketpreise für die AFC Champions League Elite hängen von der Platzkategorie im Stadion, der Sicht auf das Spielfeld und der allgemeinen Nachfrage nach der Partie ab.

Bei offiziellen Erstanbietern beginnen reguläre Tickets für Plätze hinter den Toren in der Regel bei etwa 30 bis 50 SAR.

Sind die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft, bestimmt die Verfügbarkeit am Markt die Wiederverkaufspreise. Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise für reguläre Tickets bei etwa 80 SAR.

Wer sich möglichst günstige Tickets sichern möchte, sollte schnell handeln, sobald der freie Verkauf beginnt, oder sich auf Zweitmarkt-Plattformen nach verfügbaren Angeboten umsehen, bevor diese vergriffen sind.

Al-Quwa Al-Jawiya gegen Al Ain in der AFC Champions League Elite: Alles, was Ihr wissen müsst

Al-Quwa Al-Jawiya gegen Al Ain: Die Form

Al-Quwa Al-Jawiya hat aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen geholt. Zuletzt gab es in der irakischen Premier League ein 1:1 gegen Diyala. In vier dieser fünf Partien kassierte die Mannschaft mindestens ein Gegentor. Der 3:2-Auswärtssieg bei Karbalaa war der einzige Erfolg in dieser Phase. Hinzu kamen Niederlagen gegen Neftchi Fargona, Al Zawraa und Duhok.

Al Ain ist in starker Form und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen sowie eines unentschieden gespielt. Besonders heraus stach der 4:0-Sieg gegen Al Nassr FC in der AFC Champions League Elite. Zudem gewann die Mannschaft drei Partien in der Arabian Gulf League in Folge und blieb beim 2:0 gegen Khorfakkan ohne Gegentor. Die Mannschaft von Ivic erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Al-Quwa Al-Jawiya gegen Al Ain: Die jüngsten direkten Duelle

Für diese beiden Mannschaften liegen keine Daten zu direkten Duellen vor. Die Partie könnte auf diesem Niveau eine seltene oder sogar die erste Begegnung zwischen Al-Quwa Al-Jawiya und Al Ain sein.



