So bekommt ihr Tickets für Al Quwa Al Jawiya gegen Al-Ain: Preise für die AFC Champions League Elite, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

In der AFC Champions League Elite kommt es zu einem kontinentalen Duell mit hoher Brisanz, wenn das irakische Schwergewicht Al-Quwa Al-Jawiya auf den UAE-Riesen Al Ain FC trifft. Beide Klubs genießen in der Region einen starken Ruf und verfügen über leidenschaftliche Fangemeinden, was dieses Gruppenspiel zu einer Pflichtpartie für Fans des asiatischen Fußballs macht.

GOAL hat alle wichtigen Informationen zum Hintergrund des Spiels, zum Austragungsort und zur Ticketverfügbarkeit zusammengestellt, damit ihr euch eure Plätze sichern und die Partie jetzt live erleben könnt.

Wann ist der Anstoß bei Al Quwa Al Jawiya gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Übertragungsinformationen für diese Partie sind derzeit nicht verfügbar. Schaut kurz vor dem Anstoß noch einmal vorbei, um bestätigte Details zum TV-Sender und Livestream zu erhalten.

Wo kann man Tickets für Al-Quwa Al-Jawiya gegen Al Ain kaufen?

Offizielle Spieltickets für Partien von Al-Quwa Al-Jawiya in der AFC Champions League Elite werden über autorisierte primäre Veranstaltungsplattformen und offizielle Ticketschalter am Spielort angeboten. Fans wird geraten, die offiziellen Kanäle des Klubs zu prüfen, sobald der freie Verkauf startet.

Wenn die Tickets beim offiziellen Hauptanbieter komplett ausverkauft sind, sind Sekundärticket-Plattformen wie Ticombo die richtige Anlaufstelle, wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al-Quwa Al-Jawiya gegen Al Ain?

Die Ticketpreise für die AFC Champions League Elite variieren je nach Sitzplatzkategorie im Stadion, Sichtqualität und allgemeiner Nachfrage für das jeweilige Spiel.

Bei den offiziellen primären Ticketanbietern beginnen normale Tickets für den freien Verkauf in der Regel bei etwa 30 SAR bis 50 SAR für Plätze in den günstigsten Bereichen hinter den Toren.

Wenn die offiziellen primären Kontingente ausverkauft sind, bestimmt die Marktlage die Wiederverkaufspreise. Auf Sekundärplattformen wie Ticombo beginnen die Ticketoptionen bei ungefähr 80 SAR für Standard-Eintrittskarten.

Um euch die günstigsten Ticketoptionen zu sichern, solltet ihr schnell handeln, sobald der allgemeine Verkauf startet, oder verfügbare Angebote auf Sekundärmärkten prüfen, bevor die Optionen vergriffen sind.

Al Quwa Al Jawiya gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Al Quwa Al Jawiya und Al-Ain

Al Quwa Al Jawiya hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verzeichnet. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Diyala in der Iraqi Premier League, zudem kassierte das Team in vier dieser fünf Partien Gegentore. Ein 3:2-Auswärtssieg bei Karbalaa ist der einzige Erfolg in diesem Zeitraum, während Niederlagen gegen Neftchi Fargona, Al Zawraa und Duhok eine schwierige Phase zusätzlich verschärften.

Al-Ain präsentiert sich in starker Form, mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen. Das herausragende Resultat war ein 4:0 gegen Al Nassr FC in der AFC Champions League Elite. Zudem gewann das Team drei Arabian Gulf League-Spiele in Folge und blieb beim 2:0-Sieg gegen Khorfakkan ohne Gegentor. Die Mannschaft von Ivic erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte drei.

Al Quwa Al Jawiya gegen Al-Ain: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Für diese beiden Teams sind keine direkten Vergleichsdaten verfügbar. Diese Partie könnte auf diesem Niveau ein seltenes oder sogar das erste Aufeinandertreffen zwischen Al Quwa Al Jawiya und Al-Ain sein.



