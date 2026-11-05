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So bekommt Ihr Tickets für Al Qadsiah gegen Al Fateh FC: Preise in der Saudi Pro League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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1. Liga

Al Qadsiah trifft in der Saudi Pro League auf Al Fateh FC. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Al Qadsiah empfängt Al Fateh am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Saud bin Jalawi Stadium in Khobar.

Das jüngste Ligaduell der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 im Prince Saud bin Jalawi Stadium statt und endete nach hartem Kampf 1:1. Zuvor hatte Al Qadsiah im September 2025 einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Al Fateh gefeiert.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Al Qadsiah gegen Al Fateh wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Al Qadsiah gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League?

Al Qadsiah gegen Al Fateh findet am Donnerstag, 26. November 2026, im Prince Saud bin Jalawi Stadium in Khobar statt.

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1. Liga - Spielwoche 15
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Wie kann man Tickets für Al Qadsiah gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League kaufen?

Nach den Ticketinformationen für die anstehende Partie gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets für Al Qadsiah gegen Al Fateh FC zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Auf dem offiziellen Vereinsportal von Al Qadsiah oder über die Mitgliedskanäle könnt Ihr nachsehen. Dort werden Tickets direkt angeboten und Spieltagspakete für Heimspiele im eigenen Stadion verwaltet.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Qadsiah gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League?

Für die Saudi-Pro-League-Partie zwischen Al Ittihad und Al Ahli gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Eintrittskarten: Ab etwa 30 bis 90 SAR.
  • Premium- und Seitenlinienplätze: In der Regel zwischen 250 und 600 SAR.
  • VIP- und Hospitality-Angebote: Ab etwa 1.500 SAR.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

  • Standardangebote beim Weiterverkauf: Ab etwa 2.000 SAR aufwärts.
  • Premiumplätze beim Weiterverkauf: Die Preise für weiterverkaufte Plätze im Oberrang oder besonders gefragte Hospitality-Angebote können je nach zeitlicher Nähe zum Spieltag und der allgemeinen Nachfrage nach der Partie deutlich höher ausfallen.

Al Qadsiah gegen Al Fateh FC in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Al Qadsiah gegen Al Fateh FC: Die Form

Al Qadsiah hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das ergibt eine Bilanz von drei Siegen, einem Remis und einer Niederlage. Die jüngste Partie endete in der Saudi Pro League mit einer 2:3-Heimniederlage gegen Al Hilal. Zuvor gewann Al Qadsiah auswärts mit 1:0 gegen Al-Taawoun und zu Hause mit 2:1 gegen Abha. Auch ein 1:1 gegen Pakhtakor Tashkent in der AFC Champions League Elite gehört zu dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Al Qadsiah neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Al Fateh hat derzeit große Formprobleme: Aus den letzten fünf Spielen gab es nur einen Sieg und vier Niederlagen, also eine Bilanz von einem Sieg, keinem Remis und vier Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Al Shabab. In diesem Zeitraum verlor Al Fateh außerdem mit 2:3 gegen Al Khaleej und mit 0:4 gegen Al Ahli. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

ALQ

ALQ - Form

ALT
S0-1
HIL
N2-3
ALS
U1-1
ALR
S0-6
ALG
S0-5
Tor erzielt (kassiert)
15/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ALF

ALF - Form

AHL
N0-4
ALH
S2-3
ALK
N2-3
ALS
N1-3
HIL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Al Qadsiah gegen Al Fateh FC: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften in der Saudi Pro League endete im Februar 2026 im Prince Saud bin Jalawi Stadium mit 1:1. In den letzten fünf direkten Begegnungen hat Al Qadsiah mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Al Fateh bei zwei Unentschieden die bessere Bilanz. Dazu zählt auch ein 3:0-Heimsieg von Al Qadsiah im August 2024.

Head to Head

Al QadsiahUnentschiedenAl Fateh FC
2
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ALQ
3
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ALF
3
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6Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

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