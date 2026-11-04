Im King’s Cup beginnt mit dem Achtelfinale die K.-o.-Phase: Al Orobah empfängt Al Okhdood im Al Jouf University Stadium in Sakaka. In Saudi-Arabiens wichtigstem nationalen Pokalwettbewerb kämpfen beide Mannschaften um den begehrten Einzug ins Viertelfinale.

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Wann beginnt Al-Orobah FC gegen Al Akhdoud im King Cup?

Al-Orobah FC gegen Al Akhdoud ist eine Partie im King Cup. Die offizielle Anstoßzeit und der Spielort sind nach den derzeit verfügbaren Angaben allerdings noch nicht bestätigt.

Wo gibt es Tickets für Al Orobah gegen Al Okhdood?

Offizielle Tickets für Spiele im King’s Cup werden in der Regel über die Ticketplattform des gastgebenden Vereins oder offizielle saudische Sportticket-Portale wie Webook verkauft. Fans sollten zunächst auf diesen offiziellen Verkaufsplattformen nach Vorverkaufsphasen und dem Start des regulären Verkaufs suchen, um sich Tickets zum Originalpreis zu sichern.

GrintaHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind. Wer über alternative Kanäle nach dem günstigsten Ticket sucht, muss sich den spannenden Pokalabend in Sakaka nicht entgehen lassen.

Wie viel kosten Tickets für Al Orobah gegen Al Okhdood?

Reguläre Eintrittskarten für Spiele im King’s Cup sind über offizielle Ticketkanäle oft schon zu sehr günstigen Preisen erhältlich. Plätze der allgemeinen Kategorie kosten häufig ab etwa 20 bis 35 SAR.

Wenn die Tickets der allgemeinen Kategorie ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub eine Alternative. Dort beginnen die Preise für die günstigsten Tickets je nach Kategorie und Platz im Stadion üblicherweise bei etwa 60 SAR.

Al-Orobah FC gegen Al Akhdoud im King Cup: Alles Wissenswerte

Die Form von Al-Orobah FC und Al Akhdoud

Al-Orobah FC hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte ebenso viele. Zuletzt gewann sie am 16. August 2026 im King Cup gegen Abha. Im Mai 2025 besiegte sie außerdem Al-Taawoun in der Saudi Pro League mit 3:2. Drei Niederlagen in Folge zum Abschluss der Ligasaison, darunter ein 1:3 gegen Al Qadsiah und ein 1:2 gegen Al Khaleej, verdeutlichten die Schwierigkeiten der Mannschaft in dieser Phase.

Al Akhdoud verbuchte in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann die Mannschaft am 18. August 2026 im King Cup mit 2:0 gegen Al Khaleej. Bereits zuvor im selben Monat hatte sie denselben Gegner in der Liga mit 3:1 geschlagen. Die deutliche 0:4-Niederlage gegen Al Ahli im Mai 2026 bleibt der Tiefpunkt der jüngsten Ergebnisse. Ein torloses Unentschieden gegen Al Kholood zeigte dagegen in einem anderen Spiel ihre defensive Widerstandsfähigkeit.

Al-Orobah FC gegen Al Akhdoud: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 4. April 2025 in der Saudi Pro League statt. Al Akhdoud gewann auswärts bei Al-Orobah FC mit 1:0. Zuvor hatte Al Akhdoud im Oktober 2024 zu Hause einen deutlichen 4:0-Sieg gefeiert. Beide erfassten Duelle gingen damit an Al Akhdoud, das dabei fünf Tore erzielte und keines kassierte.