In der AFC Champions League Elite steht am zweiten Spieltag ein spannendes Duell an: Der saudi-arabische Spitzenklub Al Nassr empfängt den usbekischen Meister Neftchi Fergana im Alawwal Park in Riad.

Nach einem intensiven ersten Spieltag wollen Cristiano Ronaldo und Al Nassr vor heimischem Publikum eine starke Reaktion zeigen. Neftchi reist mit taktischer Disziplin nach Riad und macht das Duell auf kontinentaler Bühne schwer vorhersehbar.

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Wann beginnt Al Nassr FC gegen Neftchi Fargona in der AFC Champions League Elite?

Offizielle Informationen zur Übertragung von Al Nassr gegen Neftchi Fargona liegen derzeit nicht vor. Schaut kurz vor dem Anpfiff noch einmal vorbei, um zu erfahren, welcher TV-Sender und welcher Livestream das Spiel in Eurer Region zeigen.

Wo kann man Tickets für Al Nassr gegen Neftchi kaufen?

Offizielle Spieltickets werden direkt über die Plattform des Gastgebers, Webook.com, angeboten. Fußballfans können sich dort registrieren und Eintrittskarten kaufen, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sind die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft, GrintaHub ist eine Alternative. Der Zweitmarkt bietet Fans eine sichere Möglichkeit, nach dem Ausverkauf des ursprünglichen Kontingents noch Plätze zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Al Nassr gegen Neftchi?

Reguläre Eintrittskarten auf der offiziellen Verkaufsplattform kosten ab 30 SAR. Plätze in höheren Kategorien näher am Spielfeld sind teurer.

Auf Zweitmärkten wie GrintaHub beginnen die Ticketpreise je nach Platzkategorie und aktueller Nachfrage bei etwa 100 SAR.

Al Nassr FC gegen Neftchi Fargona in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Al Nassr FC gegen Neftchi Fargona: Die Form

Al Nassr geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Spielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:4-Niederlage gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite, der höchsten Niederlage der laufenden Saison. Zuvor spielte Al Nassr in der Saudi Pro League 1:1 gegen Al Khaleej und gewann 2:1 gegen Abha. In diesen fünf Partien erzielte Al Nassr sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt die defensiven Schwächen, an denen Postecoglou arbeiten muss.

Neftchi Fargona ist gut in Form und hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gab es in der usbekischen Liga einen 1:0-Sieg gegen Lokomotiv Tashkent. Auch im vorherigen Champions-League-Spiel gewann Neftchi mit 1:0 gegen Al Quwa Al Jawiya. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein deutliches 2:6 gegen Nasaf Qarshi. Seitdem folgten zwei Siege in Serie. In den fünf Spielen erzielte Neftchi sieben Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Al Nassr FC gegen Neftchi Fargona: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

In den verfügbaren Daten sind keine früheren Begegnungen zwischen Al Nassr und Neftchi Fargona verzeichnet. Diese Partie wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs sein.







