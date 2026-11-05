Al Nassr empfängt Al Shabab am Donnerstag, 26. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad.

Beim letzten Ligaduell am 7. Mai 2026 feierte Al Nassr einen unterhaltsamen 4:2-Auswärtssieg, bei dem João Félix und Cristiano Ronaldo herausragten. Al Shabab will beim nächsten Aufeinandertreffen das Blatt wenden, nachdem es der Mannschaft in den jüngsten Duellen nicht gelungen war, die gefährliche Offensive von Al Nassr konstant in Schach zu halten.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Al Nassr gegen Al Shabab wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann findet das Saudi-Pro-League-Spiel Al Nassr FC gegen Al Shabab statt?

Al Nassr gegen Al Shabab findet am Donnerstag, 26. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad statt.

Wie kann man Tickets für Al Nassr FC gegen Al Shabab in der Saudi Pro League kaufen?

Auf Grundlage der Ticketinformationen für die bevorstehende Partie gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets für Al Ittihad gegen Al Ahli zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Spiele im Al-Awwal Park könnt Ihr direkt über die offiziellen Ticketplattformen oder Websites von Al Nassr FC kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Partien der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Nassr FC gegen Al Shabab in der Saudi Pro League?

Für die Saudi-Pro-League-Partie zwischen Al Nassr FC und Al Shabab gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze / Oberrang (hinter den Toren): Beginnen üblicherweise bei etwa 30 bis 75 SAR .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Mittlerer Rang und Plätze an den Seitenlinien: Kosten in der Regel zwischen 90 und 250 SAR .

Kosten in der Regel zwischen . Kategorie 1 / Premiumplätze im Unterrang: Kosten üblicherweise 250 bis 600 SAR .

Kosten üblicherweise . VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen je nach exklusivem Catering und Zugang zu Lounges bei etwa 1.500 SAR aufwärts.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf für den Oberrang / hinter den Toren: Beginnt je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks bei etwa 70 bis 230 SAR .

Beginnt je nach Nachfrage und genauer Lage des Blocks bei etwa . Weiterverkauf für den Unterrang an den Seitenlinien: Kostet in der Regel 300 bis 870 SAR .

Kostet in der Regel . Weiterverkauf von VIP-Lounge- und Premium-Hospitality-Tickets: Beginnt bei etwa 1.450 bis 2.200 SAR aufwärts.

Al Nassr FC gegen Al Shabab in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Al Nassr FC gegen Al Shabab: Die Form

Al Nassr geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:4 gegen Al-Ain in der AFC Champions League Elite im September. In der Saudi Pro League gewann Al Nassr die letzten vier Spiele, darunter ein 3:0 gegen Al Diriyah und ein 1:0 gegen Neom SC, bevor zuletzt ein 3:1 gegen Al-Faisaly folgte. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft elf Tore und zeigte unter Postecoglou eine konstant gefährliche Offensive.

Die jüngste Bilanz von Al Shabab ist durchwachsener. Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt gewann sie auswärts bei Al Fateh mit 3:1. Zuvor spielte Al Shabab 2:2 gegen Al-Faisaly und schlug Al-Taawoun mit 3:0. Ein torloses Remis gegen Al-Fayha und eine 1:2-Niederlage gegen Al Kholood zu Beginn dieser Serie verdeutlichen jedoch die Schwankungen, die Letsch beheben will.

Al Nassr FC gegen Al Shabab: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Mai 2026 aufeinander. Damals gewann Al Nassr in der Saudi Pro League auswärts bei Al Shabab mit 4:2. Al Nassr entschied drei der letzten fünf Duelle zwischen den Vereinen für sich, bei einem Unentschieden und einer Niederlage. Dabei erzielte Al Nassr 14 Tore, Al Shabab neun. Die Bilanz spricht für die Gastgeber, die sich in diesem Duell unabhängig vom Spielort als schwer zu schlagen erwiesen haben.