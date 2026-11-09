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AFC Champions League
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So bekommt Ihr Tickets für Al Nassr FC gegen Al-Sadd: Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr zur AFC Champions League Elite

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Al Nassr FC trifft in der AFC Champions League Elite auf Al-Sadd. So sichert ihr euch Tickets.

Al Nassr empfängt Al Sadd am Dienstag, 24. November 2026, zu einem mit Spannung erwarteten Duell in der Gruppenphase der AFC Champions League Elite. Die Begegnung findet im Al-Awwal Park in Riad statt.

GOAL hat alle Informationen zu den Spieldetails und Ticketpreisen. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch schon jetzt Tickets sichern und Euer Lieblingsteam vor Ort unterstützen könnt.

Wann beginnt Al Nassr FC gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite?

Al Nassr empfängt Al-Sadd in der AFC Champions League Elite. Die Anstoßzeit und Einzelheiten zum Spielort werden erst kurz vor der Partie bestätigt.

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AFC Champions League - Spielwoche 5

Wo gibt es Tickets für Al Nassr gegen Al Sadd?

Am besten sichert Ihr Euch Eure Plätze über die offiziellen Ticketportale des Klubs und des Wettbewerbs, etwa über die eigene Plattform des Al-Awwal Park. Fans sollten zuerst die offiziellen Kanäle prüfen, sobald im Vorfeld des Spieltags Ticketkontingente verfügbar werden.

Sind die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft, ist die Zweitmarktplattform Grintahub eine Anlaufstelle. Auf der speziellen Ticketseite von Grintahub könnt Ihr verfügbare Plätze für dieses Duell in der AFC Champions League Elite finden und Euren Kauf abschließen.

Was kosten Tickets für Al Nassr gegen Al Sadd?

Für anreisende Fans und Anhänger vor Ort ist ein möglichst günstiges Ticket oft das wichtigste Ziel. Über die offiziellen Kanäle des Klubs beginnen reguläre Eintrittskarten für diese Partie bei günstigen 35 SAR. Für Plätze im Unterrang reichen die Preise in der Regel bis 150 SAR.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Grintahub, beginnen die Preise für reguläre Eintrittskarten bei etwa 80 SAR. Wer schnell handelt, hat die besten Chancen auf den niedrigsten Preis, bevor die Nachfrage zum Spieltag steigt.

Al Nassr FC gegen Al-Sadd in der AFC Champions League Elite: Alles Wissenswerte

Die Form von Al Nassr FC und Al-Sadd

Al Nassr hat seine letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League und der AFC Champions League Elite allesamt gewonnen und dabei 18 Tore erzielt sowie acht kassiert. Zuletzt gab es in der Champions League einen 6:2-Sieg gegen Pakhtakor Tashkent. Davor gewann Al Nassr in der Liga mit 5:3 gegen Al Kholood. Weitere Siege gelangen gegen Al-Faisaly, Neom SC und Neftchi Fargona. Das zeigt die konstanten Leistungen in beiden Wettbewerben.

Al-Sadd kommt in seinen letzten fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt verlor das Team am 8. November in der Stars League mit 3:4 gegen Al-Rayyan. Am 2. November spielte es in der Champions League 0:0 gegen Al Ahli. Zu den vorherigen Ergebnissen zählen ein 4:1-Sieg gegen Al-Shamal und Unentschieden gegen Al Qadsiah. Insgesamt erzielte Al-Sadd in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte neun.

ALN

ALN - Form

NEF
S3-1
NEO
S1-0
AFS
S1-3
ALK
S5-3
PAT
S2-6
Tor erzielt (kassiert)
18/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ALS

ALS - Form

SHA
S0-4
ALQ
U1-1
ALS
S4-1
AHL
U0-0
ALR
N3-4
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Al Nassr FC gegen Al-Sadd: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Dezember 2024 statt. Damals gewann Al-Sadd an diesem Spielort in der AFC Champions League Elite mit 2:1 gegen Al Nassr. In den letzten fünf direkten Duellen in diesem Wettbewerb gewann Al Nassr zweimal und Al-Sadd ebenfalls zweimal. Eine Partie endete unentschieden. Die Begegnungen waren insgesamt ausgeglichen. Zu den früheren Duellen zählen ein 3:1-Sieg von Al Nassr im April 2021 und ein 2:2 zu Hause im Februar 2020.

Head to Head

Al Nassr FCUnentschiedenAl-Sadd
2
2
1
AFC Champions League
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Al Nassr FC
ALN
1
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2
END
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ALN
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ALN
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Al Nassr FC
ALN
1
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AFC Champions League
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Al Nassr FC
ALN
2
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Al-Sadd
ALS
2
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

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