Al Nassr trifft am Freitag, dem 20. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad auf Al Qadsiah.

Beim jüngsten Ligaduell am 3. Mai 2026 feierte Al Qadsiah im Prince Saud Bin Jalawi Stadium einen deutlichen 3:1-Sieg gegen Al Nassr. Mohammed Abu Al-Shamat, Musab Al-Juwayr und Julián Quiñones erzielten die Tore für Al Qadsiah und machten damit den Treffer von João Félix für Al Nassr wett.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Al Nassr gegen Al Qadsiah wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Al Nassr FC gegen Al Qadsiah in der Saudi Pro League?

Al Nassr gegen Al Qadsiah findet am Freitag, dem 20. November 2026, im Al-Awwal Park in Riad statt.

Wie kann man Tickets für Al Nassr FC gegen Al Qadsiah in der Saudi Pro League kaufen?

Tickets für das bevorstehende Spiel der Saudi Pro League zwischen Al Nassr FC und Al Qadsiah sind über verschiedene offizielle und sekundäre Verkaufswege erhältlich:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Al Nassr bietet Tickets für Heimspiele im Al-Awwal Park (King Saud University Stadium) üblicherweise über seine wichtigsten Ticketpartner und offiziellen Vereinsplattformen an. Vereinsmitglieder erhalten häufig vor Beginn des allgemeinen Verkaufs Zugang zu den Tickets.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Al Nassr FC gegen Al Qadsiah in der Saudi Pro League?

Die Ticketpreise für das Spiel der Saudi Pro League zwischen Al Nassr FC und Al Qadsiah hängen davon ab, ob die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Ticket-Zweitmarkt gekauft werden.

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets / Standardkategorien: Die Preise für Plätze mit Standardsicht oder auf den oberen Rängen hinter den Toren liegen zwischen etwa 30 SAR und 90 SAR .

Die Preise für Plätze mit Standardsicht oder auf den oberen Rängen hinter den Toren liegen zwischen etwa und . Premiumplätze & Plätze an der Seitenlinie: Plätze auf den mittleren und unteren Rängen entlang der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen 250 SAR und 600 SAR .

Plätze auf den mittleren und unteren Rängen entlang der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen und . VIP- & Hospitality-Pakete: Pakete mit Zugang zu einer Premium-Lounge, Verpflegung und exklusivem Hospitality-Angebot mit Blick auf das Spielfeld beginnen bei etwa 500 SAR und können je nach Kategorie mehr als 1.500 SAR kosten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie GrintaHub Karten zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Hinter dem Tor / Oberrang: Plätze auf den oberen Rängen oder hinter den Toren kosten üblicherweise ab etwa 180 bis 260 SAR .

Plätze auf den oberen Rängen oder hinter den Toren kosten üblicherweise ab etwa . Unterrang an der Längsseite: Gute Plätze auf dem Unterrang entlang der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen 375 und 940 SAR .

Gute Plätze auf dem Unterrang entlang der Seitenlinie kosten in der Regel zwischen . VIP-Lounge & Hospitality: Exklusive Pakete mit Lounge-Zugang, Parkplatz und Hospitality-Angebot am Spieltag kosten zwischen 3.750 und mehr als 5.200 SAR.

Al Nassr FC gegen Al Qadsiah in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Al Nassr FC gegen Al Qadsiah: Die Form

Al Nassr geht mit einer durchwachsenen Bilanz in dieses Spiel: Wettbewerbsübergreifend gab es in den vergangenen fünf Partien drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann Al Nassr in der AFC Champions League Elite mit 3:1 gegen Neftchi Fargona. Zuvor hatte der Klub in der Liga mit 3:0 gegen Al Diriyah gewonnen. Die 0:4-Niederlage gegen Al-Ain in einem kontinentalen Wettbewerb Anfang September bleibt allerdings ein Grund zur Sorge. In den vergangenen fünf Spielen erzielte Al Nassr zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Auch Al Qadsiah gewann drei seiner vergangenen fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite ein 1:1 gegen Pakhtakor Tashkent. Davor feierte der Klub in der Liga einen deutlichen 5:0-Sieg gegen Al Kholood. Rodgers’ Mannschaft erzielte in den vergangenen fünf Partien zwölf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Al Nassr FC gegen Al Qadsiah: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand am 3. Mai 2026 statt. Al Qadsiah gewann das Heimspiel in der Saudi Pro League mit 3:1 gegen Al Nassr. Al Qadsiah entschied drei der vergangenen fünf Begegnungen für sich. Al Nassr holte einen Sieg, ein 2:1 auswärts am 8. Januar 2026, und eine Partie endete im Februar 2021 mit einer 0:1-Niederlage für Al Nassr. In diesen fünf Spielen erzielte Al Qadsiah zehn Tore, Al Nassr sechs. Damit weist Al Qadsiah im jüngsten direkten Vergleich die bessere Bilanz auf.