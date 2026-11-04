Fußballfans in der gesamten Region fiebern einem spannenden Duell entgegen: Al Nassr trifft im Halbfinale des saudischen Supercups auf Al Kholood. Das mit Spannung erwartete K.-o.-Spiel findet am Sonntag, 20. Dezember 2026, im Jaber Al-Ahmad International Stadium in Kuwait statt.

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Wann beginnt das Supercup-Spiel zwischen Al Nassr FC und Al Kholood?

Al Nassr gegen Al Kholood wird am Sonntag, 20. Dezember 2026, um 20 Uhr Ortszeit im Jaber Al-Ahmad International Stadium in Kuwait-Stadt angepfiffen.

H2: Wo gibt es Tickets für Al Nassr gegen Al Kholood?

Webook ist die offizielle Plattform für den Kauf von Tickets für den saudischen Supercup. Der reguläre Verkauf über Webook ist die erste Anlaufstelle für Originaltickets zum regulären Preis für das Spiel im Jaber Al-Ahmad International Stadium.

Sind die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft, ist GrintaHub eine Alternative. Dort können Sie die verfügbaren Sitzplatzkategorien durchsehen und Tickets direkt über GrintaHub kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Al Nassr gegen Al Kholood?

Der Stadionbesuch ist für alle Fans erschwinglich, wobei das günstigste Ticket das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Beim offiziellen Ticketanbieter Webook beginnen die Preise bei 120 SAR. Wer früh bucht, kommt damit am günstigsten ins Stadion.

GrintaHub ist eine Alternative, falls die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf Zweitmarktplattformen beginnen die Ticketpreise je nach Kategorie und Nachfrage bei etwa 150 SAR.

Beim offiziellen Ticketanbieter Webook beginnen die Preise bei 120 SAR.

Auf dem Zweitmarkt bei GrintaHub beginnen die Ticketpreise bei 150 SAR.

Al Nassr FC gegen Al Kholood im Supercup: Alles Wissenswerte

Al Nassr FC gegen Al Kholood: Die Form

Al Nassr hat seine letzten fünf Spiele in verschiedenen Wettbewerben allesamt gewonnen, dabei 18 Tore erzielt und acht kassiert. Zuletzt gab es in der AFC Champions League Elite einen 6:2-Sieg gegen Pakhtakor Tashkent. Davor setzte sich Al Nassr in der Saudi Pro League mit 5:3 gegen Al Kholood durch. Zur Serie gehören auch Siege gegen Al-Faisaly, Neom SC und Neftchi Fargona. Sie zeigt, dass Al Nassr sowohl national als auch international konstant Tore erzielt.

Al Kholood hat seine letzten fünf Spiele allesamt verloren. Auf die 3:5-Niederlage gegen Al Nassr in der Liga folgten ein 0:3 gegen Al-Ettifaq und ein 2:3 gegen Al-Faisaly. Zuvor hatte Al Kholood mit 0:5 gegen Al Qadsiah und mit 0:2 gegen Al Riyadh verloren. In den fünf Partien kassierte das Team 13 Gegentore und erzielte selbst nur fünf Treffer.

Al Nassr FC gegen Al Kholood: Die jüngsten direkten Duelle

Al Nassr und Al Kholood trafen zuletzt am 29. Oktober 2026 in der Saudi Pro League aufeinander. Im Al-Awwal Park gewann Al Nassr mit 5:3. Von den letzten fünf Duellen der beiden Klubs gewann Al Nassr vier, eines endete unentschieden. Die einzige Partie ohne Sieg für Al Nassr war ein 3:3 auf dem Platz von Al Kholood im Oktober 2024. In diesen fünf Spielen erzielte Al Nassr 13 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.