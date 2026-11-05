Al Kholood empfängt Al Hilal am Donnerstag, 26. November 2026, im King-Abdullah-Stadion in Buraydah.

Beim ersten Aufeinandertreffen im Oktober 2025 feierte NEOM SC auf dem Platz von Al Kholood einen spannenden 3:2-Auswärtssieg. Im Rückspiel im Februar 2026 revanchierte sich Al Kholood mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg in Tabuk.

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Wann beginnt Al Kholood gegen Al Hilal in der Saudi Pro League?

Die Partie zwischen Al Kholood und Al Hilal findet am Donnerstag, 26. November 2026, im King-Abdullah-Stadion in Buraydah statt.

1. Liga - Spielwoche 15 26. Nov. 2026 - 12:00 King Abdullah Stadium, Buraydah

Wie kann man Tickets für Al Kholood gegen Al Hilal in der Saudi Pro League kaufen?

Nach den Ticketinformationen für die bevorstehende Partie gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets für Al Kholood gegen Al Hilal zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets für Heimspiele werden in der Regel direkt vom gastgebenden Verein (Al Kholood oder Al Hilal, je nachdem, in wessen Stadion die Partie stattfindet) über dessen offizielles Ticketportal oder ausgewählte regionale Ticketpartner angeboten.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub erhältlich. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Partien der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Al Kholood gegen Al Hilal in der Saudi Pro League?

Für die Partie der Saudi Pro League zwischen Al Ittihad und Al Ahli gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardtickets und regulärer Eintritt: Beginnen bei regulären Ligaspielen bei etwa 35 bis 50 SAR .

Beginnen bei regulären Ligaspielen bei etwa . Plätze an der Seitenlinie und in verschiedenen Kategorien: Kosten in der Regel zwischen 100 und 250 SAR .

Kosten in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Kosten bei hochkarätigen Partien zwischen 500 und über 1.500 SAR.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Grintahub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Standardtickets im Weiterverkauf: Beginnen bei etwa 180 bis 400 SAR .

Beginnen bei etwa . Premiumplätze und Plätze an der Längsseite im Weiterverkauf: Beginnen bei etwa 450 bis 900 SAR .

Beginnen bei etwa . VIP- und Premiumpakete im Weiterverkauf: Beginnen bei etwa 1.500 SAR, je nachdem, wie kurz vor dem Spieltag Ihr sie kauft.

Al Kholood gegen Al Hilal in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Al Kholood gegen Al Hilal: Die Form

Al Kholood hat vier seiner letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League verloren. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:1 gegen Al Shabab im September. Gegen Al Qadsiah unterlag Al Kholood mit 0:5, gegen Al Faisaly mit 2:3, gegen Al Riyadh mit 0:3 und gegen Al-Ettifaq ebenfalls mit 0:3. In diesen vier Niederlagen kassierte die Mannschaft 13 Gegentore.

Al Hilal hat seine letzten fünf Spiele in der Saudi Pro League und der AFC Champions League Elite allesamt gewonnen. Die Ergebnisse lauteten: ein 3:2-Auswärtssieg in der Liga bei Al Qadsiah, ein 1:0 gegen Al Hazem, ein 2:0 in der AFC Champions League Elite gegen Al-Sadd, ein 3:2-Ligasieg gegen Al Ittihad und ein 2:1 in der Champions League gegen Al-Gharafa. In diesen fünf Partien erzielte Al Hilal elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Al Kholood gegen Al Hilal: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Mai 2026 im King Cup statt. Al Hilal gewann im King-Abdullah-Stadion mit 2:1. In den letzten fünf Duellen über alle Wettbewerbe hinweg siegte Al Hilal viermal, während Al Kholood in diesem Zeitraum keinen Sieg verbuchen konnte. Al Hilals höchster Sieg in dieser Serie war ein 6:0-Heimerfolg in der Liga im April 2026. In den fünf Spielen erzielte Al Hilal 16 Tore, Al Kholood kam auf fünf.